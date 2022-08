Mary Luz Boada, una mujer que trabaja sobre cuatro ruedas

Mary Luz Boada.

-¿Y qué es lo más difícil de tu labor?

-Lo más complicado es, a veces, con los hombres de las empresas. A veces tienden a sobrepasarse... Ya me pasó que le puse los puntos sobre las íes a esta persona y esta persona lo que hizo fue bloquearme totalmente de la empresa, me sacó de la empresa y también a otros familiares míos, porque en mi familia hay otros vehículos. Nos bloqueó sin respuestas, sin por qué, nada. Nosotros fuimos, hablamos con el jefe de seguridad de la empresa y no pudimos lograr nada, ya él tenía todo arreglado y nos sacó a todos de la empresa. Por fortuna, esto no ocurre en todas las empresas, es ocasional.

Mary también reconoce que el machismo persiste en el negocio del transporte, pero asegura que procura siempre quedarse “con las personas bonitas y las energías bonitas... No me alimento ni pe apego a ese tipo de cosas, las dejo pasar”, agrega.