Marlena de Pombo, tras la magia indígena

-Me interesan todos los conceptos: lo mítico, lo cultural y el trabajo artesanal, el cual se ha convertido en su sustento y detrás de cada artesanía elaborada por un indígena colombiano, hay una historia y un estilo propio que los identifica. Conocer esa historia es el mejor camino para entender el legado de estos pueblos ancestrales, que enriquecen nuestra identidad nacional. Para los indígenas, tejer es un acto de la creación, para muchas de las comunidades tejedoras, la trama y urdimbre de sus tejidos, definen su mundo material y espiritual- “Tejer es el arte de las arañas”. Una de las características de los Wayuu, es que son un pueblo nómada, porque dadas las condiciones desérticas de la península de la Guajira, se tienen que desplazar continuamente en busca de agua. Y por este motivo han vivido una fuerte crisis.

-Hay muchos artistas importantes. Sin embargo, no reconozco influencia alguna de ellos, mi trabajo ha sido producto de mi imaginación y creatividad. Quizá, como referente artístico, Francisco de Goya, por su estilo romántico y el manejo de la figura humana en sus grandes obras y Paul Gauguin, que fue un exponente del post impresionismo. También me ayudó muchísimo el hecho de que yo pintaba figura humana y otros temas, desde hacía varios años, además considero que mi profesión de Dibujante de Arquitectura contribuyó a afianzar estos temas.

¿Qué referentes artísticos has tenido de Colombia y del mundo para enriquecer ese mundo, el del indígena?

En el confinamiento de la pandemia no deja tampoco de hacer gimnasia, leer y, sobre todo, pintar. Es curioso lo que pinta en Cartagena: el desierto de La Guajira, pero además la península y sus seres ancestrales: los wayuus.

Lo que más me impacta es cómo mantienen sus tradiciones, destacando un fuerte matriarcado, que rige sus actos de vida y sirve de control social. Me asombra la costumbre de encerrar o recluir a las mujeres, porque la luna (Kashi) las penetra y así llega su primera menstruación. Sin embargo, durante ese encierro la niña aprende el arte de tejer y la disciplina, que son las herramientas que les van a servir para enfrentar la vida, y así después de este encierro, simplemente se ha convertido en mujer, en una gran tejedora... y así, la Mayajura, la niña virgen Wayuu, estaría preparada para contraer matrimonio...

Entre sus mitos encontramos, que fueron seres sobrenaturales los que les enseñaron el oficio de tejer, con una “doble apariencia: de mujer y de araña” que además se remite a una historia de amor: la araña Wale’kerü se enamoró de un wayuu y un día se fugó con él.

Es por eso que su habilidad y constancia para tejer sus artesanías, se han convertido en la inspiración y la materia prima de mis pinturas.

¿Cómo es el proceso de hacer una pintura? ¿Haces bocetos, dibujos, apuntes, fotografías? ¿Cómo es la inmersión en el mundo indígena?

-Para hacer una pintura sobre la cultura indígena, hago fotografías y manejo mi memoria, con los recuerdos y vivencias de los sitios y lugares donde ellos habitan ...y por supuesto, mi imaginación.

Dentro de mis pinturas el común denominador que se mantiene es la muestra del elemento artesanal, según sea la etnia en referencia, y el cambio se ocasiona basándome en el entorno, en el cual se desarrolla la obra.

Lo que me ha ayudado a explorar su mundo es la investigación y la oportunidad de haber compartido algunos momentos con ellos. Y hablando de rituales, tienen la de famosa danza “Yonna” conocida como Chicha Maya. Cuando alguien de su comunidad fallece, tienen uno para el primer y segundo velorio, porque se concluye que vivir y morir forman una continuidad que no acaba con la muerte física, se entra en un ciclo que no termina y se va de lo individual a lo colectivo.

Me llena de admiración su gran valor por conservar sus raíces y cómo han mantenido su cultura a través de los siglos.