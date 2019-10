María Kodama, metáfora encarnada de Jorge Luis Borges

Los ojos de Kodama atraviesan el vidrio de sus lentes redondos, le digo que he visto sus fotos de su paso por Cartagena junto a Borges, el 19 de noviembre de 1978, y ella me dice asombrada: “¡No puede ser!”. Y le cuento que esas fotos de su viaje por Cartagena y Medellín las hizo Jairo Osorio, y me dice que quiere verlas, y me escribe la dirección de su casa en Buenos Aires.

Escenas de infancia

El espíritu japonés

Sus padres se separaron. Prevaleció el espíritu japonés dentro de ella, la religión sintoísta de su padre y la filosofía del silencio con que acaricia con suavidad todo lo que contempla. Ella es gnóstica, como Borges. Con la sutileza de su humor hizo un pacto de amor más allá de la muerte con ella, conviniendo que si existía la reencarnación se encontrarían en los siglos impares. Kodama se sonríe al definirse sintoísta: “Tengo ocho mil dioses”. Y a esta religión, Borges escribió en su poemario ‘La cifra’ (1981), el poema ‘Shinto’: “Ocho millones son las divinidades del Shinto/ que viajan por la tierra, secretas/ esos modestos números nos tocan/ nos tocan y nos dejan”.

En su poemario ‘La moneda de hierro’ (1976), le dedicó a María Kodama su bellísimo poema ‘La luna’, y en los tres últimos poemarios le consagró tres dedicatorias en cada una de sus Inscripciones que anteceden al prólogo. En la Inscripción del 17 de mayo de 1981, dice: “Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines, del Oriente y del Occidente, cuánto Virgilio”.

María Kodama reveló varios secretos a su paso por Montería: dijo que jamás Borges había ido a encontrarse con Pinochet , como lo dijeron los periodistas. A Borges le entregaron el Honoris Causa en la Universidad Católica de Chile, y el protocolo contempla que sea el presidente de turno quien lo entregue. Lo mismo ocurrió con el encuentro con Videla, y allí estaban muchos escritores junto a Borges, pero la prensa solo nombró a Borges, que estaba al tanto de los juicios orales contra la dictadura. Contó que lo llamaron de Suecia para preguntarle si era cierto lo de Chile, y Borges dijo que nadie le prohibiría viajar donde él quisiera. Viajo donde quiero. Él no estaba en el juego político. Un hombre no debe sobornar ni dejarse sobornar. No nos hagamos ilusiones, dijo a propósito del Premio Nobel de Literatura. Es preferible ser el eterno aspirante y no ser una cifra más de una lista. Nadie se arrepiente de haber sido valiente, era una frase suya. La ética de la verdad tiene consecuencias. Creía que lo más importante era la obra y no la persona. Era un hombre fascinante y divertido, a quien le gustaba conversar. Los taxistas no le cobraban en Buenos Aires, y él les preguntaba por sus hijos y sus familias. Le gustaba ir a los cafés. Viajamos en globo una vez y llevamos una botella de champaña para brindar desde el aire. Le gustaban las milongas, pero no los tangos lacrimosos de Gardel. En la biblioteca de Borges había libros que no eran solo de literatura, contó María. Libros de física, filosofía, matemática, historia. Pese a ser un lector devoto de Arthur Schopenhauer, Borges era optimista. Le encantaban los idiomas.

En Montería contó, en el conversatorio con Alejandro Gaviria y Carlos Marín, que en un instante Borges presintiendo el final en Ginebra, quiso tener dos sacerdotes, uno católico y otro protestante, por la madre el primero, y por la abuela el segundo. Habían realizado una larga y triunfal gira por Italia, antes de llegar a Ginebra, donde Borges fue feliz a principios de siglo. Y al llegar le dijo a Kodama: “No regresemos a Buenos Aires. ¿Te sientes mal?”, le preguntó ella. “No”, dijo él. “Alquilemos un apartamento en la ciudad vieja y nos quedamos en Ginebra”. El médico le dijo a Borges: “Si quiere volver, puede volver a Buenos Aires”. A Ginebra fueron a visitarlos varios amigos, entre ellos Marguerite Yourcenar. En Ginebra empezó a dictar el último poema: ‘Hábitos’. Era perfeccionista. Kodama recuerda sus conversaciones con sus editores. Una vez le dijo al editor: “Cambie, por favor, esta palabra”. Y el editor le dijo que ya no podía hacerlo porque el libro ya estaba impreso. “Bueno -le decía Borges-, la corregiremos en la próxima edición”.