Manitos: el comedor que da almuerzo gratis a más de mil niños en Cartagena

Llegamos al comedor en Cerros de Albornoz y ya había una fila de 100 niños ansiosos. Corrieron a recibir a la camioneta, queriendo ayudar a bajar las ollas de la sopa y arroz. “¡Yo te ayudo!, ¡yo te ayudo!”, gritaba un pequeño niño que por supuesto no aguantaría el peso del gran recipiente. Estaba feliz, tenía su portacomidas en la mano. Es uno de los 1.500 niños en condición de extrema pobreza que se beneficia de la iniciativa de Alimentar Colombia, que recupera comida para servir raciones a niños de hasta 12 años en esta zona vulnerable de Cartagena.

“Esto me ayuda mucho. Ahora no estoy trabajando, soy madre soltera y tengo tres niñas. Esto es una gran ayuda para las familias, para sus niños”, dice una agradecida mamá. Detrás de ella está su hija más pequeña. Con voz baja y algo de pena, me dice que su comida favorita son los espaguetis. Los beneficiarios de estas ayudas son comunidades estacionarias o que suelen estar de paso, en caso de que tengan la necesidad debido a pérdida de empleo o desplazamiento. Cientos de niños llegan y llegan hasta que la situación de sus padres o abuelos mejora. Esta es una arista de la pobreza que pocos conocen y que parece increíble. Vea aquí: [Video] Desperdicio de alimentos: comida para los más vulnerables