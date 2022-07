‘Maná’: la historia que te hará pensar en los más necesitados

Valentina Becerra Olmos es una cartagenera que desde muy pequeña se caracterizó por su histrionismo, pues siempre participaba en las obras de teatro del colegio y le encantaba disfrazarse para darle vida a sus personajes favoritos.

Poco a poco fue explorando sus habilidades con el baile, el canto, la escritura y un día, durante una de las obras en las que participó, encontró una de sus grandes pasiones: la actuación.

Valentina recuerda que le encantaba disfrazarse de personajes que no eran tan comunes en su niñez y menciona que su disfraz “más aburrido” fue de doctora, pues no se sentía cómoda encarnando algo que no tenía poderes mágicos o algún talento extraño. Lea aquí: Más de 414 mil personas en Cartagena viven en la pobreza