Majo Basanta tiene 30 años y empezó en la música desde los 17. En 2017 salió al público con ‘Pueblito mío’, un merengue inspirado en Mompox; para entonces, ella trabajaba en orquestas de música crossover, latina. Estudió Música en Bellas Artes mientras dejó su carrera de Derecho para la noche, en la Universidad Rafael Núñez.

Pero en pandemia pensó que sería interesante hacer música colombiana, música folclórica pero mezclada con sonidos que llegaran a oídos internacionales, su fin es hacer que otras personas se interesen mucho más en la cultura de Colombia, específicamente de su Mompox del alma. Aunque en 2019 la también abogada abrió su estudio de grabación, la pandemia arrastró el proyecto y la encaminó a querer producir. Teniendo en cuenta que de la fusión nacen las joyas musicales (en un principio la champeta se abrió paso entre la música colombiana cuando la champeta africana se mezcló con cosas de acá, por ejemplo), desde el inicio de la pandemia empezó a cranear su primera canción que sonaría a pop y bullerengue.

“‘Momposina’ es la carta de presentación mía en esta nueva etapa de la carrera musical. Nace como una manera de decir de dónde soy. Y sí, ya había hablado de Mompox en otra canción, pero esta es diferente. Digamos que la gente me preguntaba por qué no había mencionado el nombre pueblo en mi primera producción. No quería encasillarla entonces, pero debo decir que esta me tardé tres años en hacerla porque para mí el proceso de escribir requiere tiempo”.

Cuando un artista decide hacer un nuevo tema, se pregunta qué quiere que escuchen. “Y tenemos tantas cosas de las que hablar, de dónde agarrar, de la parte sonora. Pero pensé en una frase de Gabo (en ‘El General en su laberinto’) ‘Mompox no existe, a veces soñamos con ella, pero no existe’. Hay gente que siente a Mompox como un recuerdo, como volver al pasado, relacioné la frase de Gabo y pensé que quería que la canción fuese como entrar a un sueño, porque la única manera de ir a un lugar que no existe es soñando”, dice Majo, convencida.