“Yo se lo dije, que la rayaba. No me creía, la muy cachona. Hasta que un día, me dio papaya. Y con la loba, yo lo pillé...”. Dudé en escribir en este artículo parte de la canción porque, en principio, uno cree que todos la han escuchado y es mejor ir al grano, porque, como dicen por ahí, “está pegada”, tanto que algunos la catalogan como la canción de las fiestas de noviembre. También lo dudé porque seguramente así como muchos la bailan, otros la rechazan, sobre todo por el lenguaje que jamás se había escuchado en una champeta cantada por una mujer: “...Y mi mamá dizque: ‘No te metas en esa mondá’.

Y yo: ‘¿¡Cómo!?’

Macta, llega, Macta, llega, que acá está el tuyo con una loba...”, dice el coro.

La canción producida por DJ Dever e interpretada por una joven conocida en el mundo de las redes sociales como la Toxi Costeña tiene más de 2 millones de visualizaciones en YouTube en menos de un mes. Tanto ha sido el éxito que algunas emisoras de la ciudad también la ponen, aunque con un pitido en las -como me decían mis padres- “malas palabras”.

Mucho he leído ya en las redes sociales donde unos se quejan y otros se la gozan, y no me alcanzaría el espacio de esta página para sacar una conclusión, por eso preferí buscar tres puntos de vista que me hablaran de este fenómeno, desde lo cultural, el feminismo y el champetúo. Le puede interesar leer la columna de opinión Macta, llega...

Ricardo Chica, docente e investigador, Doctor en Ciencias de la Educación; comunicador social; conferencista internacional en varias universidades de México, Cuba y Colombia sobre el tema de la cultura popular y su relación con el cine, la música y la vida cotidiana, asegura que la canción Macta llega aparece en un contexto “machista y penecentrista”. “De manera que, en nuestra sociedad, las mujeres no hablan así. Eso significa que la canción es disruptiva, es decir, que desafía la convención establecida sobre cómo deben comportarse las mujeres o cómo deben pensar. Y quizás es más disruptiva porque utiliza un elemento penecentrista, como lo es la palabra ‘mondá’, para narrar un acontecimiento cotidiano. Esta canción es disruptiva, no tanto porque es del género champeta, sino porque la canta una mujer que desafía un sistema que inferioriza a todas las mujeres, pues, la verdadera ideología de género es el machismo”.

Otro elemento que destaca Ricardo es la historia misma de la canción. “Si te das cuenta, la pieza es producto de la conversación cotidiana en las redes sociales. Prácticamente Macta llega es una producción colectiva, grupal, barrial y por eso es de la entraña más popular, lo único que necesitaba era una producción y en ese sentido DJ Dever fue muy acertado, porque la canción está pensada y diseñada para su circulación y su consumo en redes sociales. Se trata de toda una experiencia que aclara cómo funciona la comunicación en el siglo XXI, es lo que hay y es lo que es. El gran artista Andy Warhol lo anticipó hace más de cuarenta años, cuando dijo: ‘En el futuro cada quien tendrá sus quince minutos de fama’, pues, bien, Macta llega es un excelente ejemplo de eso”, puntualiza.