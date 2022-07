“Se fregó la vida un joven lleno de vida y de sueños”

“Nos dijeron que Luis no podría volver a caminar. En ese instante nos enfrentamos al momento más triste de nuestras vidas”

“Nos dijeron que Luis no podría volver a caminar. En ese instante nos enfrentamos al momento más triste de nuestras vidas”, dice doña Marleida. Y, tristemente, en ese momento apenas empezaban los verdaderos tragos amargos.“El doctor nos preguntó: ‘¿Ustedes son los padres de Luis? ¿Y no les han dicho nada? ¿No les han dicho la verdad? -recuerda Marleida-. Lo que pasa es que su hijo no va a volver a caminar, el accidente le comprometió la columna, se fracturó varias vértebras. Además, su médula espinal está bastante inflamada’”. En ese momento, los padres apenas podían mirarse sorprendidos y comenzaron a llorar y a experimentar un gran desespero.

Para Marleida fue increíblemente difícil encontrar una manera de decirle a su hijo, de 34 años, que no volvería a caminar. Ella quería buscar las palabras menos dolorosas, porque no quería verlo llorar, pero aquello era imposible. Lo que hizo aquella madre fue armarse de valentía y encarar la situación hablándole de forma clara a Luis. Al escucharla, el muchacho sintió que la vida se le iba, se le salía de las manos. A Luis no le fue nada fácil asimilar su nueva realidad, pero decidió aferrarse a algo más grande que su propia tragedia: a su fe en Dios, al apoyo de su familia, amigos y, especialmente, al consuelo de su madre, que le dio la fortaleza para enfrentar lo que se avecinaba. Poco después, se sometió a una cirugía y realizó terapias. Aunque los pronósticos indicaban lo peor, pudo recuperar algo de su movilidad.

Desafortunadamente, la familia Tapia Hernández no tiene los recursos económicos para responder por las intervenciones constantes que necesita Luis. Al principio, él recibía terapias domiciliarias, pero después le tocaba desplazarse desde Bayunca hasta Cartagena, y esto era todo un reto. “No contamos con un medio de transporte para personas con discapacidades y tampoco con el dinero para pagar un transporte privado, y entonces es cuando me pregunto: ¿y cómo hacen las personas con discapacidades que no tienen recursos económicos?”, sostuvo la madre de Luis.