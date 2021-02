Pedri tiene 13 años, saca buenas notas en el colegio pero es un chico introvertido, lo que no le agrada a su mamá. Dedica su tiempo libre sagradamente al televisor, mejor dicho: a los videojuegos y, cuando los sonidos de los controles llegan a los oídos de su progenitora, lo único que ella alcanza a decirle siempre es: “¡Se te van a cuadrar los ojos!”.

Las personas mayores han desarrollado una especie de estigma frente a aquellos que juegan videojuegos. Más cuando la generación de los centennials (nacidos desde el 2000) y los millennials (nacidos entre 1982 y 1995) son más y más adeptos a productos como League of Legends, Final Fantasy o Call of Duty. Algunos padres no saben de qué hablan sus hijos hoy...

OBS Business School publicó el informe de investigación ‘Plataformas audiovisuales digitales: las grandes vencedoras de la pandemia’, hecho por Jorge Tuñón Navarro, profesor de la Universidad Carlos III y Agnese Gambari, gestora de Proyectos Europeos en Altair Asesores. Dicen que, durante el confinamiento, los canales convencionales registraron récords de visionado mayormente concentrados en el género informativo y las plataformas digitales experimentaron un aumento del tráfico en hasta un 70%, terminando de completar el cambio de paradigma audiovisual, que los expertos pronosticaban desde hace más de cinco años. (Lea también: Pros y contras de los videojuegos para la salud)

Ya lo dijo el investigador Flavio Escribano: “Si los videojuegos están cambiando el mundo, no estaría de más contar con un manual de instrucciones para empezar a comprender... cómo, cuándo y dónde”.

Nicolás Camilo Zorro López, docente investigador del departamento de humanidades Areandina, ha estudiado el fenómeno de los jóvenes y los videojuegos desde hace años, y sus interesantes conclusiones pueden cambiar las percepciones que quizás usted tiene frente al tema.

¿Por qué cree que los videojuegos atraen cada vez más a adolescentes y jóvenes?

- Se puede observar desde dos puntos de vista la popularidad de los videojuegos. Por una parte, se debe a que el diseño de videojuegos ha avanzando enormemente en los últimos años, apoyándose en desarrollos que se han hecho en áreas de la Psicología, para lograr construir mundos que permiten acceder a experiencias que en el mundo real son difíciles de alcanzar, como puede ser el sentido de comunidad, desafíos mentales o la posibilidad de explorar la propia creatividad.

Los jóvenes y adolescentes, debido a la edad en la que se encuentran, están constantemente buscando relacionarse con otros y vivir nuevas experiencias. Precisamente, en la última encuesta realizada por la ESA (Entertaiment Software Association), los jóvenes expresan que disfrutan de los videojuegos porque les permite estar conectados con sus amigos.

Otro punto de vista que podríamos dar y que se ha visto potenciado durante el último año es que los videojuegos tienen la capacidad de ser una experiencia inmersiva, es decir, permiten a la persona escapar por un momento de los problemas o situaciones que se viven en el día a día.

Existen diferentes formas de escape de la realidad, pero los videojuegos permiten que ese escape de la realidad sea significativo, así que no es un tiempo perdido. Finalmente, frente a esta pregunta habría que revisar algunos prejuicios que tenemos acerca de la edad de las personas que juegan videojuegos, precisamente en la encuesta que mencioné anteriormente se encuentra que el promedio de edad de las personas que juegan videojuegos se encuentra entre los 35 y 44 años, lo que quiere decir que no es un fenómeno exclusivo de los jóvenes y adolescentes, sino que abarca cada vez más personas.

¿Cuándo deben preocuparse los padres?

- Precisamente, debido al prejuicio que existe acerca de que los videojuegos son una forma de entretenimiento infantil o juvenil, se desconoce que existe una gran variedad de contenidos y estos están dirigidos para diferentes audiencias.

Es importante que los padres se informen sobre qué tipo de videojuegos juegan sus hijos e hijas y si estos son adecuados para su edad.