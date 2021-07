Aquella noche, la del jueves 4 de julio de 1991, fue histórica. Después de 105 años por primera vez firmaban en la nueva Constitución de Colombia, los que durante toda la historia habían sido excluidos: los indígenas y las comunidades afrodescendientes y las minorías étnicas.

Si en Bogotá, como en ciertos círculos sociales del país, creían en 1982 que el único Premio Nobel de Literatura debía ir a Estocolmo vestido de frac y no de liquiliqui, lo mismo ocurría con las comunidades indígenas que participaban como constituyentes. El mismo prejuicio volvió a relucir cuando llegaban emplumados y con sus vestimentas ancestrales al Congreso.

“Algunos constituyentes no estaban de acuerdo con que usáramos nuestro traje guambiano”, recordó años después Lorenzo Muelas. “Pero yo había tomado mi decisión, y, por honor a mi palabra, me sostuve. Lograr que nuestras propuestas fueran acogidas no fue tan fácil, como muchos creen. Había desacuerdo en reconocer nuestro derecho territorial. Ganamos cada pulgada. Esa noche, hacia mi curul, vi al expresidente López Michelsen, quien me dijo: ‘Lorenzo, te felicito. Tienes un buen asesor’. Fue un gran momento. Agradecí a todos los que nos habían apoyado. Por fin habíamos obtenido reconocimiento. Por fin habíamos dejado de ser menores de edad o dementes, como nos calificaban a nosotros, que hemos vivido treinta mil años en este continente. Queríamos una patria digna y llegamos a buscarla, diciendo verdades, luchando. Pero todo esto ha quedado en letra muerta”, diría con desencanto el mismo Lorenzo al evocar cómo lo firmado no se ejecutaba en la realidad, por el contrario, se vulneraban los derechos que durante siglos tenían sobre esa tierra en la que habían sido guardianes, precursores anticipados y visionarios de la salvaguarda del agua y la tierra, de la fauna y la flora y de la conservación del ecosistema. (Le puede interesar: Se cumplen 30 años de la constituyente en Colombia)

Junto a Lorenzo Muelas, estaban los líderes Anatolio Quirá Guauña, Floro Tunubalá, Gabriel Muyuy, quienes fueron los primeros senadores indígenas de Colombia. Pocos meses después de firmada la Constitución de 1991, que reconocía la diversidad cultural de las comunidades indígenas, se graduaba con honores como maestro en artes plásticas en la Universidad Nacional, el artista Carlos Jacanamijoy (Santiago, Putumayo, 1964) de la comunidad inga, quien aprovechó la coyuntura histórica para graduarse vestido con sus atuendos ancestrales, acompañado de su padre, Antonio Jacanamijoy, y sus familiares, todos emplumados, y el primer sorprendido fue el rector de la universidad, que no sabía que tenía a un miembro indígena en el aula y en la universidad. Aquella extrañeza de sus compañeros, así como ese descubrimiento del ser y el artista que ya era, fueron una prueba de las paradojas que viven los seres humanos en la Colombia después de firmada la carta constitucional.

Pero la misma visión de Colón al llegar a América, y de los conquistadores españoles que hace más de cinco siglos creían que los indígenas no tenían alma, y, por lo tanto, no eran seres humanos, siguió permeando la conciencia y mentalidad de los líderes políticos nativos. Si durante siglos se les estereotipó como “salvajes” y se les acusó de “caníbales y antropófagos” para justificar el exterminio y despojo de tierras y riquezas y legitimar el sometimiento sanguinario a fuego y espada, también las comunidades afrodescendientes y minorías étnicas fueron desacreditadas e ignoradas de todo proyecto de país. Fueron los indígenas y las comunidades negras las convidadas de piedra de las constituciones en Colombia. Nunca se les tuvo en cuenta a la hora de decidir quiénes debían firmarla, y siempre creímos, para mal nuestro, que lo que tenía valor procedía de París, Londres o Nueva York. Si a los niños siempre los trajeron las cigüeñas de París, ¿qué podían depararnos las comunidades indígenas y afrodescendientes que nunca se habían considerado un orgullo de la nación?

En la escritura retórica de las constituciones siempre estuvo presente un gramático que soñó con ser poeta, o un gramático político que soñó y logró ser presidente. Núñez, que fue presidente de Colombia cuatro veces, no escapó a sus veleidades de poeta, publicó un poemario en su juventud, y escribió la letra del Himno Nacional con música del italiano Oreste Síndici. Fue amigo de poetas como José Asunción Silva, a quien nombró en un cargo diplomático, al igual que al poeta Rubén Darío. Su casa de El Cabrero, en Cartagena, siempre recibió poetas, músicos y artistas. Los poetas europeos sospechaban que nuestra Constitución no parecía escrita para hombres de carne y hueso, sino para ángeles, pero en su afán por ser una pieza gramaticalmente y literariamente correcta, llegamos al extremo de la evasión de nuestras más dramáticas realidades y de nuestra cotidiana tragedia. Por estar sumido en la versificación de poemas juguetones y picarescos, el presidente José Manuel Marroquín dejó perder a Panamá en 1903, y no pareció enterarse de la catástrofe histórica de la que había sido protagonista sino cuando sus adversarios y sus más cercanos previeron el desastre sin reversa de una decisión apresurada y sin consenso nacional. (Lea además: Guerrero Figueroa, el humanista más allá de la Constitución del 91)