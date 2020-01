Los que aman a ciegas

Tú, que estás leyendo este texto, perteneces al grupo de videntes y sabes nuestro planeta también está habitado por millones de personas invidentes, más de 39, el número que hace ya bastante -2010- reportó la Organización Mundial de la Salud, ¿te has preguntado cómo aman los que no pueden ver en un mundo inundado de imágenes, que se rinde ante la belleza física? ¿Has pensado cómo se enamora -y cómo enamora- una persona para la que no existe eso de ‘a primera vista’, alguien que sencillamente no puede coquetear por Instagram, ni por el messenger de Facebook?

Uno entre los 36 millones

José del Carmen Ortiz Torrado salió del grupo de los videntes hace más de 17 años y desde entonces se ha enamorado, lo han enamorado o ha enamorado al menos tres veces.

Glaucoma, todo es culpa de un bendito glaucoma que comenzó con síntomas aparentemente inofensivos: un lagrimeo y una irritación recurrente que al principio se calmaba con algún colirio que algún señor de alguna droguería le recetaba. “Primero fue el ojo derecho, miraba borroso, borroso, botaba mucha lágrima y se me ponía rojo”, recuerda, pero la verdad es que los nervios que conectan a sus ojos con el cerebro se estaban dañando y que la enfermedad caminaba a paso lento -como los ciegos- y firme -como los videntes- hacia el peor de los finales: cuando José comenzó a darse cuenta de que cada día veía menos y acudió al médico, pero ya había muy pocas esperanzas.

“Vea, niña, yo creo que como aquí las temperaturas son muy altas y en esa época yo trabajaba muy duro -insiste José, que nació en Norte de Santander hace 55 años y aún no pierde su acento ‘acachacado’-, yo me le medía a todo trabajo, como que la enfermedaíta me estaba empezando, pero yo no le paré bolas. El glaucoma, dice el doctor, es como el cáncer: va avanzando poquito a poquito, cuando uno va a ver, está invadido (...) Me cayó la enfermedad en ambos ojos y yo no me di cuenta de que eso me estaba perjudicando, yo seguí trabajando así, duro, cuando quise buscar el médico, uno especialista de ojos, ya era tarde”. Hay que decir que José fue cotero en Bazurto, trabajó como albañil, vendedor ambulante.

Sentados frente a frente en una esquina de Ricaurte, el sector de Olaya Herrera donde José vive, me cuenta que incluso lo operaron, pero ni ese esfuerzo le ganó al glaucoma. El médico le advirtió que había una lejana posibilidad que conservara la tenue luz que todavía su ojo izquierdo percibía y que para eso debía cuidarse mucho: nada de esfuerzo físico ni rabias después de la cirugía, pero nada de eso fue posible. Justo en ese momento, José y la mamá de sus cuatro hijos terminaron. “Ella agarró sus cosas, se llevó a mis niños y me abandonó, así que si yo quería salir adelante, tenía que hacer todo yo... cargar el agua para bañarme, cocinar, todo, y cogía unas rabias y eso me perjudicó”, recuerda y sí, la luz se fue para siempre el 2 de mayo de 2003.