“¿Dónde está esa criaturita?”, se pregunta una y otra vez Isabel Rinaldo. Lleva cuatro años sin saber del paradero de su hija menor desde que la Fiscalía las separó, tras ser denunciada por su esposo, por supuesto abuso sexual a la niña, un delito que ella niega y que trató de demostrar sin éxito. Hoy, la pequeña es considerada por la Interpol “persona desaparecida”.

En la entrada de su casa, Isabel tiene una pared repleta con fotos del último rostro que conoció de su hija Keira, cuando tenía ocho años, una caja con recortes y dibujos de la niña dedicados a su madre. Uno de ellos es una especie de caramelo con palito violeta con ojos y boca. Hay también corazones o caballos. “Los amo, angelitos”, se lee en uno.

Hace cuatro años, Isabel fue acusada por su expareja de “trato cruel y presunto abuso sexual” contra la pequeña. “Lógicamente”, enfatiza Isabel, “no existía ninguna prueba que sustentara esas acusaciones”. (Lea aquí: ONU: Fuerzas venezolanas siguen con asesinatos y tortura)

“Me presenté en el Ministerio Público” con la niña para que le realizaran pruebas físicas y psicológicas. “Nos separaron de áreas (...), hicieron la orden de aprehensión en mi contra (...) me detuvieron una noche; al día siguiente me dejaron libre”, y “ahí es cuando me quitan a mi hija”.

“Se la entregaron al papá y ese hombre desapareció de Venezuela”, dice Isabel. Su expareja es un extranjero y no reside en el país. Ella sospecha que la niña está fuera.

“Yo sigo buscando a mi hija en todo el mundo, que se publique su foto, alguien la tiene que ver”, dice entre lágrimas.

A Isabel, una corte venezolana le otorgó en 2019 la custodia de su hija e Interpol emitió, inclusive, una alerta amarilla para encontrarla. No es consuelo. Para ella, la única justicia posible es tener a Keira de vuelta. Mientras, sigue soñando con ese abrazo del reencuentro.