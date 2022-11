Los muertos piden ayuda: así son las almas del purgatorio según una vidente

Hace algunos días conversaba con mi vecino y recordamos a un gran amigo que, además, me conoció desde niña y me vio crecer hasta inicios de mi juventud. Era un vecino jocoso, amigable y extrovertido. Convocaba a todos en su casa para sacar el televisor a la terraza y ver juntos los partidos de la Selección Colombia en cada mundial, pero el destino y la COVID-19 se lo llevaron a una mejor vida, al menos eso creemos quienes conocimos su nobleza durante los más de 10 años que vivió en el barrio.

Todavía, en medio del silencio, logro escuchar el chiflido con el que llamaba a sus hijos en mitad de la calle. Ya no me espanto, todo lo contrario, algunos creemos que se fue de viaje y que pronto llegará porque aún no concevimos que murió y que él no nos olvida. Le puede interesar: El bolivarense que fue arrastrado por las drogas hasta en Ecuador

...

Mi abuelo solía decir: “De algo nos vamos a morir”, y es cierto. Por más que pensemos que falta mucho tiempo y que moriremos de viejos, la gran verdad es que de la muerte nadie se escapa y no sabemos cuándo, pero.... ¿hay vida después de la muerte?

Hay quienes aseguran haber sentido la presencia de sus seres queridos después de fallecidos, y lo asemejan a una despedida.

Hablé con una catequista quien atestiguó que desde muy pequeña ha experimentado encuentros con el más allá. Dijo que cuando vivía en casa de sus padres muchas veces la visitaban brujas luego de que personas malintencionadas que le tenían envidia a su familia le lanzaran “un hechizo” por tener el negocio de una tienda y vivir cómodamente, entonces les enviaban esas brujas para mortificar sus mentes, “Mi familia y yo somos muy católicos, entonces gracias a Dios y a la oración, expulsamos a estas criaturas del más allá”, me contó.