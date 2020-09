Sí, sé que a lo mejor eres un papá o una mamá bastante ocupada, que esto del trabajo en casa te tiene al borde de la locura y a veces la única forma de que tus hijos se queden tranquilos es frente a una pantalla... Un televisor o el celular, exacto, el celular, las redes sociales, el Internet: el mundo a la distancia de un toquesito, con sus maravillas y sus mañas.

No sé si lo viste, pero la semana pasada se viralizó un video: Carolina Hernández decía que a través de TikTok, esta red social que ha crecido locamente desde que estamos confinados, contactaron a su hermana, de 9 años, para que participara en un concurso. Era un perfil a nombre de Karol Sevilla con miles de seguidores y la niña se sintió demasiado feliz, ¡su ídolo la estaba saludando! La ‘celebridad’ le dijo a la nena que no podía contarles a sus papás sobre el dichoso concurso, pero la niña no le hizo caso. Raro, ¿no? La familia de la menor, orientada por la Fiscalía, creó un perfil falso simulando que su usuario tenía 10 años y volvieron a escribir de la cuenta de pedófilos. Esta vez sí llegaron a proponer retos que terminaron en pedir fotos bajándose los pantalones y cualquier cantidad de barbaridades. La cuenta seguía activa un mes después pese a ser reportada en TikTok y crecía aproximadamente 10.000 seguidores por semana. El pedófilo no se pudo identificar, porque su número de celular no era colombiano. (Lea aquí: Pedofilos contactan a niña de 8 años a través de Tik Tok)

No, no pienses que es una realidad lejana: está aquí y pasa más de lo que piensas.

En Cartagena

Yirian Babilonia, directora de Audiencias del periódico El Universal, experta en Marketing Digital y Redes Sociales, explica que “las redes sociales son una forma de comunicación virtual y, sin lugar a dudas, durante la pandemia se convirtieron en el espacio de socialización de millones de personas, un hito que quedará marcado para la humanidad”.

Y se han apoderado tanto de nosotros que -dice Yirian- somos capaces de crear vínculos artificiales y de creernos con la autoridad de hablar perfectamente de la vida de personas que probablemente nunca conoceremos.

El trabajo del teniente Marcos Andrés Castro Restrepo comienza cuando esas relaciones, además de “artificiales”, se convierten en criminales. Él es el jefe del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena y, evidentemente, las denuncias de ciberdelitos han aumentado, así como el crecimiento de las redes sociales en confinamiento. (Lea además: Aumentó la ciberdelincuencia relacionada con el COVID-19)

Si pensamos en niños, los delitos más frecuentes han sido “pornografía infantil y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores”, asegura. “Estos delitos se dan por medio de las redes sociales, aprovechando su uso para compartir material fotográfico o fílmico con contenido explícito (sexual), así mismo para solicitar este tipo de contenido y posteriormente usarlo en contra de quien los publica para solicitar a cambio encuentros sexuales o dinero”.

Precisamente Yirian Babilonia señala la falta de control parental como uno de los problemas que la pandemia ha acentuado. “Hay muchos niños usando estas plataformas, exponiéndose a cualquier abuso”, por ejemplo:

-Recibir mensajes con imágenes, videos o texto desagradable o no acorde a la edad de los niños.

-Realizar conexiones con personas que no conocen a través de perfiles falsos.

-Visitar sitios web con contenido para adultos.

-Encontrar contenido que llame su atención para ser contactados a través de redes sociales.

-Recibir amenazas o engaños después de haber publicado información privada en las redes sociales.

-Ser víctima de hostigamiento cibernético o ciberbullying.

Hay tres cosas fundamentales que puedes hacer para prevenir que tu hijo sea víctima de un cibercrimen y la primordial, según el teniente Castro, es cultivar con él la confianza. “La comunicación es la mejor forma de protegerlos en la web”, agrega; también es vital identificar qué tipos de personas tienen tus hijos como amigos en las redes sociales y tener en cuenta la configuración de seguridad y privacidad de las plataformas en las redes sociales.