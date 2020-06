Los deseos de Gabo en los hombros de Jaime Abello

Uno de los últimos proyectos que él aprobó y presenció fue la edición del libro Gabo periodista (2012), que reúne sus textos de no ficción. La frase que ilumina ese libro es una confesión suya de 1991 a Darío Arismendi: “Soy un periodista, fundamentalmente. Toda la vida he sido periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista”.

Centro Gabo

Desde 2016 la fundación empezó a recopilar todas las entrevistas escritas, radiales y televisivas que a lo largo de sus 87 años le hicieron al Premio Nobel Gabriel García Márquez, en un empeño por integrar el pensamiento del escritor y perpetuar el legado de su obra narrativa de ficción y de no ficción. La fundación se ramificó en varios frentes: Premio Gabo, Fiesta Gabo, Centro Gabo, Árbol Gabo, y todos abordan tres grandes ejes: Periodismo, Educación y Cultura.

El Árbol Gabo abarca la historia personal del escritor, la herencia del contador de historias, el ciudadano, el emprendedor y el educador. En suma, sus ideas en orden y en distintas dimensiones, como el creador integral de crónicas, cuentos, novelas, el guionista de cine, el defensor de derechos humanos, el creador de la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, el columnista político, etc.

El Centro Gabo, por su parte, aglutina además todos los documentos de no ficción, el conocimiento personal del escritor como fuente activa de inspiración para generaciones presentes y futuras, catalogación de documentos significativos de su vida en distintas dimensiones, lo que propicia nuevas agendas de trabajo en la fundación que está integrada por 35 personas que trabajan tiempo completo y, en cuyos nodos de redes, participan miles de personas en el mundo. (Le puede interesar: Centro Gabo crea sitio para acercar a los niños al universo mágico del nobel)

El nombre del genio

“La Fundación Gabo es una organización pertinente, sostenible, seria y alegre a la vez. Seguimos la creencia de su fundador de que “lo mejor es lo que pasa”. No asumimos la fundación como una iglesia que idolatra al escritor. No. La fundación es cuidadosa con el legado del escritor. Gabo nos dio la licencia de su nombre para la fundación. Me dijo: ‘Actúa con libertad, pero nunca te equivoques’. No podemos traicionar esa confianza y por eso cada paso lo hacemos con toda la devoción, la precaución, la responsabilidad y el conocimiento de llevar fielmente su nombre y su pensamiento. La fundación es un punto de partida, no un punto de cierre”, dice Jaime.