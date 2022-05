Tres lustros de trabajo en los fogones se hacen ahora más meritorios con un premio mundial. La cartagenera Leonor Espinosa ha sido nombrada como la Mejor Chef Femenina del Mundo, reconocimiento que otorga The World’s 50 Best Restaurants, un influyente listado que vuelve a girar su interés por la labor realizada en los restaurantes más importantes de Latinoamérica.

-Yo no busqué la cocina, buscaba una manifestación de arte en la cual me pudiera expresar y que fuera contemporánea y la cocina llega en un momento en que empiezo a recordar la historia de mi familia, de mi abuela y al volver a la Escuela de Bellas Artes, a finales de los años 90. Encontré y reafirmé que a través de esto quería hacer arte.

La cocina no fue tu profesión inicial, pero una vez entraste fue para no salir de ella. ¿Cuál fue tu mayor motivación?

Este no es el primer reconocimiento, sí el más importante. ¿Qué aporte hacen a tu propuesta gastronómica?

-Todos los reconocimientos, de pequeño a grande que visibilicen el país, muestren su biodiversidad y la labor que estén haciendo los cocineros, o cualquier actividad económica, es importante para posicionarlo, darlo a conocer y reconciliarlo ante el mundo, teniendo en cuenta los problemas por los que se conoce a Colombia. Siempre la cocina es una fuente para demostrar talentos y riquezas.

¿Qué se tiene en cuenta en estos listados que catalogan chefs y restaurantes, y quiénes son los jurados?

-Estos listados son escogidos por un jurado especializado en restaurantes y cocina. Generalmente, son periodistas gastronómicos, críticos y, por supuesto, cocineros. Y en este caso creo que tuvieron en cuenta la propuesta culinaria, la trayectoria en cuanto a esa responsabilidad que tienen los cocineros frente al oficio, pero, sobre todo, cómo se fundamenta esa propuesta. Lea también: Cocina Heroica, el nuevo proyecto de Leonor Espinosa

La comida colombiana es tan diversa como deliciosa. ¿Por qué no goza de una posición privilegiada ante el mundo como otras cocinas?

-Colombia es un país que no ha entrado en la vanguardia de su cocina, no se reconoce gastronómicamente por muchas razones y no abunda lo local, sino lo de otras culturas.

La comida nos lleva a la casa materna, ¿Qué plato está en Leo que haga parte de tu infancia y tus mejores momentos?

-Lo que nos lleva a la comida materna es individual, en Leo no tenemos platos tradicionales, acá recreamos a partir de la biodiversidad ese sabor ancestral. Más que una receta, lo que está impreso en mi restaurante son esas memorias de infancia que son intangibles.