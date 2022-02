Muy cerca del faro que al atardecer parece un espejismo de la luz en Castillogrande, Leonardo Padura se zambulle en las aguas del mar de Cartagena. Hace tiempo quería conversar con él, sin la precipitud de relojes de tiempos cruzados en la agenda intensa en Hay Festival Cartagena.

Leonardo es un hombre sereno que ha vivido sus últimos 67 años en la misma casa de El Vedado en La Habana, en donde siembra en su patio guanábanas, plátano, mango y otras sorpresas. Los plátanos maduran cuando él viaja y todos se llevan los plátanos que se reparten en la familia y en la vecindad, pero nadie tiene el derecho de tomar la guanábana en su ausencia. Él espera que madure y comparte las primeras guanábanas con su madre, su familia, y da cucharadas de guanábana a su esposa. Otras veces hace jugo de guanábana con leche. Ahora, en Cartagena de Indias, no duda en elegir una mojarra bien frita con tostones o patacones y arroz con coco, y un jugo de guanábana con leche para su almuerzo. Me recuerda una sentencia cubana de que los mangos más ricos son los robados, y me habla del mango macho que en Cartagena de Indias es mango de azúcar. Hay otro mango que los campesinos cubanos llaman “bola de toro”, porque se parece a ellas. Yo le digo que el mango más grande entre nosotros se llama “papo de la reina”. Leonardo dice que ama a Cartagena de Indias desde que la conoció, pero esa veneración a la ciudad se hace más bella con la compañía de amigos cercanos, entre ellos, la cubana Niurka Rignack, que reside desde hace años entre nosotros. Lea aquí: Leonardo Padura: Cuba vive una “tormenta perfecta”

Leonardo me dice que escribe todos los días, todas las mañanas de lunes a domingo, desde que desayuna hasta la una de la tarde. No tiene día de descanso, pero hace siesta. Su personaje legendario es el detective Mario Conde, que a medida que se envejece se vuelve más pesimista. En la novela más reciente que ha escrito, ese pesimismo es cada vez más grande, e intuye en cada novela que la obra no será publicada en Cuba. Pese a ser considerado el mejor escritor contemporáneo de Cuba, nominado al Premio Nobel de Literatura en 2020, ser una celebridad mundial, Padura, discreto y con una sencillez proverbial, es un escritor poco divulgado en los medios de comunicación de su país, pero eso no le mortifica. Lo esencial es que él no deja de escribir.

‘El hombre que amaba los perros’ ganó el Premio de la Crítica en Cuba, el Premio Francesco Gelmi di Caporiacco, Carbet del Caribe, Prix Initiales y Prix Roger Caillois; ganó el Premio de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza con su novela ‘Herejes’. Así mismo, su obra ha ganado el Premio Gijón, el Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000, el Premio de Novela Histórica Barcino, entre otras.