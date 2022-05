Al ser el órgano que se emociona o sufre con las maravillas o avatares del amor, el escritor decidió en esta oportunidad quitarle ese sentido metafórico y su historia se basó en alguien a quien le roban literalmente el corazón, y en esa arena dramática surgió el submundo del tráfico de órganos y ‘Pálpito’, la exitosa serie que por estos días lo mantiene en el ojo público y concediendo más entrevistas de lo usual.

El buen ‘Pálpito’ del escritor

Existen muchos dilemas alrededor del tema, ¿tuviste referencias reales?

-Después de que se me ocurrió el tema, empecé a investigar sobre el tema de la donación y trasplante de órganos, que además merece ser manejado con más énfasis por la sociedad y facilitar el proceso para quienes lo requieren; también averigüé sobre el tráfico, me encontré con cosas escalofriantes y sórdidas que ocurren en países tan remotos como China o incluso en algunos rincones de Latinoamérica. Si bien hay un proceso de investigación, viene el aliño de la imaginación que todo escritor pone para generar la tención narrativa que logre que el espectador no la suelte, por lo que no hay que olvidar que ‘Pálpito’ es ficción.

¿En qué momento se logra organizar todo lo que tiene ‘Pálpito’ para que sea una serie tan exitosa?

-Me avoqué con dedicación y rigor, este último es para mí un mandamiento indispensable en el ejercicio de la escritura. Se trata de un producto de catorce capítulos, pero detrás de ellos hay muchas horas de trabajo, cabe aclarar que desde que se me ocurrió la idea hasta el estreno, pasaron prácticamente dos años de trabajo, tuve la exigencia propia de que cada capítulo tuviera los ganchos necesarios para que la gente no abandonara la serie, hay que recordar que Netflix tiene una oferta muy grande.