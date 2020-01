Leonardo Federico Hoyos vive para la música

En la mañana, lo vimos en un ensayo con la Orquesta de Cámara de Colombia, que él dirige, invitada al Cartagena Festival de Música. Fue él quien dirigió en 2017 la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Es un hombre sencillo, cordial, cálido, uno de los violinistas y pedagogos más destacados de su generación en Colombia. Su recorrido es amplísimo, complejo y fecundo. Me dice: “Solo estoy en el aprendizaje. Aún no he mostrado mis composiciones. Toco el chelo, el violín, el piano, estudio la voz, pero en el arte de la música, hay una sola palabra que se me ocurre: perseverancia. Hay que buscar la excelencia. Hay que investigar muchísimo”.

Las músicas de Colombia

“Me interesa conocer las músicas de Colombia y las del mundo, pero me atrae mucho estudiar la música indígena, en la que hemos incurrido en un olvido muy grande. Las músicas ancestrales me interesan. Creo que, si queremos que el país tenga una memoria y una imagen ante el mundo, tenemos que invertir en la tríada de la ciencia, las artes y el deporte. Eso hace nación. Porque ¿qué otra cosa podemos mostrarle al mundo? Acaba de morir por estos días el maestro Blas Emilio Atehortúa. Creo que su obra, como la del maestro Francisco Zumaqué, debería ser más conocida y reconocida. Ser músico es optar por el arte musical. Es ser un profesional de las músicas del mundo. Eso exige mucho. No es un adorno social. La música es un arte muy serio. Es una ciencia. Es un idioma. Es literatura. En el caso de Cartagena, Adolfo Mejía no solo es un nombre de un músico, es un símbolo, es un referente. Creo que ha habido entre nosotros un eurocentrismo exacerbado que no nos ha permitido valorarnos y comprendernos, lo que ha relegado músicas ancestrales. Por eso es tan importante el Cartagena Festival de Música, y la tarea que ha asumido el director artístico Antonio Miscenà, que ha incluido nuestra música en la agenda del festival, inicialmente con Músicas del Nuevo Mundo y este año Suena Suramérica, una propuesta formidable que integra conciertos, exposiciones, modos de producción musical, etc. El festival es, sin duda, una plataforma que dinamiza y refresca el panorama cultural del país. Al disolverse la Sinfónica Nacional de Colombia en el 2000, eso fue un trauma muy grande y al acabar con la antigua sinfónica se crearon presupuestos paupérrimos para la nueva. Creo que este año hay nuevas perspectivas con la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Cultura. La música transforma vidas y aporta al tejido social de un país”.