Su terapeuta Vicky Estarita explica: “El proceso comenzó desde muy pequeño, se le manejó la técnica Análisis de Conducta Aplicada (ABA, siglas en inglés), que es puro comportamental e incluye un proceso de aprendizaje cognitivo. Jorge no toleraba estar sentado, era agresivo e intolerante, ese proceso se fue dando poco a poco, hasta que fue adolescente y no podíamos tenerlo en una mesa trabajando con un lápiz o coloreando, así que debíamos llevarlo más allá”. Justo allí comenzaron a fabricar cajitas de palitos, a decorarlas bien y a venderlas; después, vino la cerámica, que también comercializaban en fechas especiales como el Día de la Madre y finalmente llegó la bisutería.

Un mes después de la noticia, del llanto, del duelo, Liliana recargó su fe y se propuso no flaquear ante los estereotipos que -sabía- recaerían sobre su hijo, así como tampoco se rendiría tan fácil frente a la agresividad asociada a la condición de Jorge, que lidiaría sola porque es madre soltera; los trasnochos, la depresión y mucho más, pero pronto entendería que necesitaba ayuda y se encontraría con personas a las que no se cansa de darles las gracias: la doctora Alexandra Mojica, a la doctora Vicky Estarita y a Yarivis Oñate, así como a Yacila Muñoz, “columna vertebral en la vida de Jorge como su tutora”. Todos han aportado muchísimo para que Jorge empezara a salir del cuarto, soportar tiempo sentado, estudiar y graduarse como bachiller del Colegio La Enseñanza, ¡y emprender!

Se trata de collares, manillas, llaveros, diademas, denarios, rosarios y mucho más, todos llenos de color y de una esperanza infinita.

“Yo no estoy pensando en dinero, yo pienso es en que esto puede ayudar a que mi hijo no quede desamparado el día que yo no esté”, asegura Liliana y cuenta que no se cansará de tocar puertas con tal de asegurarle un futuro mejor a su hijo. Gracias a su persistencia, ha recibido ayuda de personalidades como María José Barraza -a quien le agradece inmensamente por estar siempre atenta a lo que necesita Jorge y asesorarla en el emprendimiento-, a su amiga Rochi Stevenson, Carolina Cruz, Diva Jessurum, Iván Lalinde e, incluso, Juan Guillermo Cuadrado, que aportó a esta causa con su fundación; Jorge también ha sido apoyado por Ferias Virtuales de Colombia, Leidy Rojas y Kelly Vergara Modas.