Ella respondió rápida y fácilmente todas mis preguntas, excepto dos.

Me dijo que se llama Laura Lee Morales. Me contó cómo ha conseguido hacer de su vida esta travesía que comenzó un día de mayo de 1993 en Cartagena de Indias -aquí nació- y continúa desde Dubái, pero se le hizo un poco difícil hablarme de su pasión por el diseño, esa que la ha llevado tan lejos, en sentido literal y en sentido figurado.

Para llegar al diseño

Laura vivió en Cartagena hasta sus diez años: ella y su familia tuvieron que mudarse a Ciudad de México por el trabajo de su papá, que se llama Andrés Lee y es ingeniero civil. En México vivieron tres años y de allí se trasladaron a Managua, en Nicaragua, donde Laura residió hasta sus 18 años, cuando se graduó del colegio. De Managua, volvió a Colombia, esta vez para vivir en Palmira (Valle del Cauca) con su abuela materna. Justo en ese punto decidió estudiar Arquitectura y comenzó a cursar la carrera en Cali. Estuvo allí año y medio y luego viajó a Navarra, en España, donde continuó su carrera.

¿Pero por qué Arquitectura, si le apasiona el Diseño? “Mi mamá estudió recién salió del colegio Diseño de Modas y luego, cuando yo tenía unos cinco años, empezó a cursar Arquitectura en Cartagena”, recuerda Laura. “Incluso, mi recuerdo más antiguo es de mí, cuando era muy niña, queriendo ayudarle a hacer las tareas a mi mamá”, anota. Ese ejemplo, que la había inspirado, también le hizo entender que la Arquitectura no era su camino.

“Me encantaba la historia de la Arquitectura, pero me di cuenta de que esa carrera no era para mí. Quería algo más específico, algo relacionado con la Arquitectura, pero sin serlo. Ahí decidí cambiar a Diseño de Interiores y me regresé a Nicaragua”, agrega.

Entonces aplicó a la Florence Design Academy, una universidad de Florencia, en Italia, y allí estudió Diseño de Interiores.