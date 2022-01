Despertar cada mañana dando gracias de rodillas a los pájaros para que sigan cantando. Despertar dando gracias de rodillas al atareado e invisible señor que da cuerda a los amaneceres. Despertar cada mañana dando gracias a la mujer que cuela el café o al hijo que despierta para dar de comer a los gatos. Despertar dando gracias a la luz que mueve las hojas del mango y dora los cogollos en camino. Despertar dando gracias porque no te moriste durmiendo, porque no te tocaba el turno de los ángeles, porque aún hay un manjar de ajonjolí con yuca para tu desayuno, porque aún respiras y saliste bien librado de la peste que quiso llevarte en el mes de mayo. Lea aquí: La hermosa historia tras la “mamá de los reclusos” de Cartagena

Da gracias a las hormigas que se llevan a sus galerías las lágrimas saladas que has derramado por las ausencias y los sueños aplazados de verte con tu madre. Da gracias porque la mujer que conociste en aquel lejano 1982, la muchacha que se ponía astromelias en su cabello negro brillante, sigue sembrando astromelias. Da gracias porque repites y corriges tus tres sombras en las huellas de tus tres hijos que son mejores que tú, en versión ampliada y sutilmente corregida. Da gracias porque aún no aprendiste a cocinar tus platos preferidos y aún estás a tiempo de preparar esos manjares a tu familia y amigos. Da gracias porque guardas entre cajas y cuadernos las flores de un atardecer, las esquelas del mes de mayo celebrando la madrugada lluviosa en que naciste. Da gracias porque tu madre sobrelleva sus dolores y en la luz de los amaneceres antes que canten los gallos ora por ti y por toda la tribu. Da gracias porque ya eres ese abuelo prometedor que se niega a envejecer y se muere de felicidad al escuchar la voz purísima de los niños que apenas balbucean sus primeras palabras.

Da gracias porque has sentido la mirada de tus gatos atravesando el iris de tus ojos, en noches en que has perdido el sueño o cuando te has enfermado y has sentido la mirada penetrante y tierna de tus gatos cerca de tu cama. Da gracias porque aprendiste a ver la luz en la sombra de los amigos más obstinados y persistentes, y en la sombra de los amigos ausentes y escurridizos. Da gracias por las epifanías montunas de regresar al patio natal como quien recorre sus propios pasos y se ve en el espejo de los aljibes.