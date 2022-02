La única rifa callejera que yo he comprado la adquirí para quitarme de encima a un vendedor latoso, sin saber con claridad qué era lo que rifaba. En casa, mi padre se resistía a comprar loterías y rifas, poco tiempo después de graduarse, para cumplir con su juramento. Pero siempre cayó en la tentación de apostarle a la suerte. A casa iba una tía de mi padre que vendía loterías y llegaba sigilosamente a darle un billetico con la eterna ilusión de sacarlo del laberinto de la pobreza. Y mi madre se mortificaba cuando encontraba aquellos billeticos en sus bolsillos. Así que cuando el vendedor ambulante me insistió, le dije que no le iba a comprar nada, me abrumó con su persistencia, hasta que le entregué el valor de la rifa sin tomar el papelito que él mismo me dio al azar, pidiéndome que lo arrancara del talonario. Recordé que los números predilectos de mi padre eran el 7 y el 9. Guardé en el fondo del bolsillo del pantalón aquel papelito y me olvidé del asunto.

Le pedí que se calmara, que intentáramos pasar el fin de semana con lo mínimo, mientras conseguíamos algo para reponer el dinero de la comida. Pasamos la peor semana de la vida juntando milagros de arroz con huevo, mientras llegaba la quincena en el periódico. Y el domingo antes del mediodía ocurrió también lo inesperado. Un tipo llegó preguntando por mi dirección, en ese entonces vivíamos en el barrio Las Gaviotas, y yo no alcancé a adivinar de quién se trataba. Se identificó como el vendedor de una rifa callejera que él me había vendido cinco días antes, pero yo no tenía la menor idea dónde había metido aquel papelito. Por fin, en el lío de la ropa sucia encontré el papelito de la rifa, creo que era el 237 o 239. El tipo me dijo que mirara bien: el 237. Entonces el tipo me dijo: “Usted se ha ganado la rifa”. Otro acompañante al que reconocí como el legítimo y latoso vendedor callejero de rifas venía empujando una enorme carreta que estacionó en la puerta de la casa. “¿Y eso?”, le pregunté extrañado. Miré la carreta llena de arroz, lenteja, aceite, yuca, ñame, plátano, verduras, leche, pollo, carnes, etc. Y el tipo me dijo: “¡Ese es el premio! ¡Usted se lo ha ganado!”.

Llamé a Mary aturdido por una inaudita felicidad difícil de contar, y ella salió a ver la carreta. La contempló en silencio, en patético y dramático silencio, hasta derramar la primera lágrima.

"Mami -le dije-, ¡allí tienes el mercado que te robaron!".