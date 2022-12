La víspera de Navidad: el aguinaldo que nunca llegó

Yo iba a las tiendas vecinas y mostraba aquel telegrama en el colegio cuando nos preguntaban por qué no habíamos pagado, pero el telegrama era la confirmación de que mi padre enviaría un dinero en cualquier momento. Un día entraron al salón de clases y leyeron la lista de morosos y yo me retorcía en la silla para que mi nombre no apareciera. Pasaron por la letra s pero no llegaron a nombrarnos. Aquello era bochornoso. Daban el nombre del moroso y le decían que debía abandonar el salón de clases por no haber pagado. Muy pronto supe que mi padre había ofrecido sus servicios de profesor de ética, lenguaje y literatura, para suplir aquellas deudas, y al final, el rector del Liceo Montería nos anunció a Carlos, Alberto y yo que éramos becados del colegio. No solo éramos los tres excelentes estudiantes sino que además apoyábamos en la izada de bandera.