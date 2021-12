José Miguel Julio, nieto de Petrona.

Anécdotas

Le pedí a Joselina que nos contara una anécdota de uno de los tantos viajes que hizo con su mamá fuera del país: “Recuerdo casi todos los viajes, eran bacanos. Cuando fuimos a Marruecos le dije que se comiera el pescado, que estaba sabroso. Me dijo que no iba a comer porque le iban a poner babilla. Ya yo me lo había comido y un pedacito de carne. Entonces le dije que se comiera la carne, y me respondió que era carne de camello, dizque porque allá no matan el ganado porque es sagrado; enseguida se me bajó la presión, vomité y no pude ni hacer la prueba de sonido, porque tú sabes que acá tenemos un defecto, primero comen los ojos y los oídos, después es que va a comer la boca”.