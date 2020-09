- Hay un recuerdo muy claro. Entré con mucha energía a la cárcel, era un chico de 18 años, revolucionario. En la cárcel, por primera vez en mi vida, me pegaron, me humillaron y no pude vengarme. Me pegó un hombre porque defendí a un chico al que este hombre insultó. Lloré mucho esa noche, por la injusticia, era injusticia dentro de la injusticia, eso me rompió.

Un rumbo hispánico

Ahmad Mohsen nació en El Cairo hace 24 años, habla perfecto español, incluso ‘costeñol’. Inglés también e italiano. En la secundaria, siempre era aventajado en su clase. Estaba entre los primeros, en física, en matemáticas. Y, en su ciudad, “los tipos brillantes o son médicos o son ingenieros”. Eso quería su madre, un ingeniero en la familia. Y él quiso cumplir ese deseo.

Sin embargo, en cierto momento había dejado las clases de química para ir a las de teatro. Y, en otro cierto momento, las notas no le alcanzaron. “No podía estudiar ingeniería, salvo que pagara, y no teníamos dinero. Recuerdo bien el día que me enteré de eso. Mi mamá lloró muchísimo porque Ahmad ya no iba a ser ingeniero, mis hermanas lloraron. Salí de mi casa melancólico, era uno de los días trágicos de mi vida, porque no iba a estudiar Ingeniería”, relata.

El menor de cuatro hermanos y único varón de la casa narra que en el colegio ya había ganado un concurso de cuentos que lo llevó a viajar a Siria, había escrito y declamaba poesía, sus maestros veían en su rostro el reflejo de un escritor talentoso.

“Desde siempre estaba dentro de mí -sigue contando bajo la sombra de un árbol- ese amor a las letras, a la poesía, pero no era consciente de eso”.

Igual seguía teniendo notas buenas y con ellas se inscribió en la Facultad de Letras, en el departamento de Letras de Literatura Hispánica de la Universidad de El Cairo. Ahmad ya no sería ingeniero, aprendería español y literatura en Egipto.

¿Por qué literatura? ¿Por qué en español? “Esta última es una pregunta que siempre me hacen”, dice y ríe.

“Quería estudiar árabe -continúa-, siempre he sido bueno en inglés y había estudiado italiano en la secundaria, pero terminé por estudiar español por recomendación de amigos (...) Incluso había leído Cien años de soledad, en árabe, sin nunca haber pensado que aquí, en el Caribe, iba a leerla de nuevo en español en una cuarentena”, comenta.

Justo antes de entrar a la universidad sucedería aquel fatídico hecho. La detención que ha marcado su vida. Y, luego de estar preso, por fin pudo estudiar.

¿Cómo ha sido para ti la literatura hispánica?

- Muy mágica. Teníamos una profesora nativa de España, Carolina Sanjuán. Estudiar era mi momento más feliz de la vida. Yo era el primero de mi promoción. En Egipto, el que se egresa siendo el primero trabaja directamente en la facultad, pero en ese tiempo asistimos a una charla sobre la beca Erasmus, no sabía que era posible algo así. Era una puerta que se te abría, un paraíso en la Tierra.

Ahmad aplicó a la beca, una y otra vez, aunque eso significaba tener que renunciar a trabajar en su facultad, hasta que recibió la noticia. “Estaba trabajando en la Feria del Libro de El Cairo cuando me informaron que había sido seleccionado en la Universidad de Salamanca (España). Fue ahí donde tuve mi primer contacto con la poesía española y fue ahí donde entendí la poesía española”, afirma.

Fue ahí donde conoció otro mundo más allá de Egipto. “A los 22 años, sin haber tenido muchas experiencias libres, porque en Egipto la sociedad es muy conservadora, empezaron las cosas a cambiar. Mi vida se marca por la cárcel y luego por el viaje. Nunca había besado a una chica en Egipto y en España lo hice a los dos días, nunca había tenido relaciones sexuales... Sentía que dentro de mí había algo que se perdía y otra cosa que llegaba. De hecho, volviendo a casa, una noche me encontré diciendo: ‘No me esperéis amigos, no me esperéis// me he perdido y ya no me veréis// ya se ha ido el que conocisteis// él ya se fue, a dónde no sé// cómo voy a saberlo’. Sentía que ese viaje me cambió, perdí muchas amistades porque no todo el mundo acepta que cambies. Hay algo en España que se acabó y algo en España que empezó”.