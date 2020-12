“El tratamiento es prevención. Quienes llegan a tener la carga viral indetectable no transmiten el VIH, con los métodos que hay ahora. En Colombia, hemos ido avanzando poco a poco, algunos países han avanzado más que otros, y justo nuestra campaña es eso: ir contra las creencias, estigma, tabúes, mitos sobre el VIH y que Colombia sea más inclusivo ante las personas con el virus”, explica Jaime Valencia, director de Aid for Aids en nuestro país.

El VIH es un virus que, si no se trata, puede acabar con las defensas del humano, así que, en la etapa del SIDA, lo hace susceptible a todo tipo de infecciones. Pero la ciencia ha avanzado, esa burbuja hoy por hoy no es necesaria, y mucho más importante: esa niñita puede cumplir sus sueños, metas, tener una vida normal.

Esta es su historia:

“Mi papá murió cuando yo estaba muy pequeño. Él fue quien contagió a mi mamá, ella murió hace unos años; ella no quería tomarse los medicamentos, decía que se sentía bien. Permaneció más de 7 años sin tomar nada. después aparecieron los síntomas del SIDA y en menos de un mes falleció. Mi hermano menor sí nació sano.

“Fui diagnosticado desde los 2 años. Para mí no ha sido complicado. Mi mamá me comentó a los 12 años, fue un golpe fuerte. Al principio yo decía: normal, todo bien... Solo ha sido ignorarlo. Me parece que es algo que, si no comento, simplemente no existe.

“No tengo una hora específica para tomarme el medicamento, normalmente lo que hago es que, apenas termino de comer y reposar, me lo tomo, ya en la noche. Es una dosis al día. He tenido una buena adherencia.

“Sí, siempre ha sido un secreto muy íntimo. La pastilla que tomo me lo recuerda por las noches.

“Soy una persona muy enamoradiza, siempre he tenido novia. Tenía una vida sexual activa y siempre he usado condón. La primera novia que tuve sí se asustó. Pero después dijo que estaba bien. Mi novia de ahora mismo entró en shock y es que ella no sabía nada acerca de tema. Después le fui explicando y ya lo entendió... Hemos estado juntos más de un año.

“Desde que recuerdo, he estado asistiendo a Aid for Aids, por ellos es que estoy aquí, por así decirlo, cumpliendo mis sueños en Colombia.

“Mi vida se ha basado en el día a día; mis metas, además de seguir trabajando, son tener un emprendimiento; uno de mis sueños era ayudar a mi mamá y, bueno, ahora que ella no está, debo seguir trabajando y llevar mi vida normal.

“Quiero que la gente sepa que las personas que tenemos VIH no tenemos la culpa y que tenemos sentimientos. Lo ideal sería no apartarse, sino ayudar. El VIH no es la única enfermedad que existe, seamos más conscientes, así como la diabetes, el VPH, herpes, la solución está en el apoyo.

“He conocido a personas que no se sienten apoyadas por nadie y han tenido intentos suicidas, esa no es la idea y es mejor evitar ese tipo de cosas”.

**

Según ONUSIDA, en el mundo más de 37,9 millones de personas viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, esto es casi el tamaño de la población de Colombia. Desde sus oficinas en Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Perú, Republica Dominicana y Venezuela, Aid for Aids está alineada a la estrategia 90-90-90, la cual busca que para el 2020 el 90% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de esas personas tengan acceso a tratamiento antirretroviral y que el 90% de los que están en tratamiento logren una carga viral indetectable, reforzando su sistema inmunológico y reduciendo la posibilidad de transmisión.

*Nombre cambiado.