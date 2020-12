Pequeñas cosas pueden hacer una gran diferencia, llevarnos a avanzar y a marcar una huella con nuestras vidas. Eso lo sabe bien Carlos Arturo Gómez Torralvo y es algo que aplica, literalmente, en un proyecto, merecedor hace poco de una distinción local en Cartagena por su innovación, “dedicación y perseverancia”.

Si de hablar de cosas pequeñas se trata, lo que hace Carlos en realidad es la representación en tamaño escala de algo que suele ser gigante, que llena escenarios y que mueve a toda una gran cultura popular musical a sus espaldas, arraigada en Cartagena y en la Costa Caribe de Colombia: los picós. Esas máquinas de sonidos a través de las cuales hace muchos años se introdujeron ritmos procedentes de África y del Caribe y que incidieron en la formación de un género musical colombiano: la champeta.

Carlos creció en el barrio Lo Amador de Cartagena, escuchando champeta, y algunas veces se colaba “de entrada por salida” en uno que otro picó para escucharlo sonar, le fascinaba ver de cerca cómo armaban y desarmaban esos equipos gigantes, tan grandes que pueden llegar a medir entre tres y cinco metros de alto por quince de ancho.

Los picós en Cartagena, además del sonido que ostentan, que los hace tan conocidos, y de los miles de seguidores que arrastran, cuentan con un llamativo montaje con colores reflectivos y luces. Desde los más grandes y reconocidos, como el Rey de Rocha o El Imperio, hasta otros más pequeños que suenan en barrios populares. En ellos se toca champeta, pero también salsa y han consolidado una industria que, si bien ha sido relegada en algunos escenarios, va al alza.

Lo que hace Carlos, un joven cartagenero de 28 años, es compactar un poco de ese mundo picotero cartagenero y costeño en picós en versión miniatura. Son pequeñas piezas que corta y arma delicadamente, luego las pinta y, finalmente, le instala luces y sonidos para que funcionen como un ‘Minipickup’, así los llama.

Cada pieza es una réplica, ya sea de grandes equipos como El Travieso Disco Show, Gemini Juniors, Rsx La Revolución, Geovanotys, o El León, o de pequeñas máquinas de sonido, no tan conocidas.

“Los Minipickup nacieron porque a mí me comenzó a gustar el tema, cuando niño. Me gustaba representar a los diferentes tipos de picó en la ciudad, como el Rey de Rocha y El Gémini. Me quedó gustando la manera como armaban los bafles, los parlantes, y yo mismo los empezaba a dibujar. Los hacía en los cuadernos, y ya después en maquetas, tomé destreza para hacerlo, comenzaba a inventarlos con madera o cualquier otro material y los armaba. Tenía mi casetica en el patio. Desde los 14 comencé a hacerlo como un hobbie, pero luego ya se convirtió en algo más”, relata el cartagenero.

Su idea -añade- es llevar a diferentes personas, de forma artística, la cultura de la champeta.