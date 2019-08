La vida de Esterlinda Rodríguez es vender carbones

El negro del carbón tiñe su piel, sus uñas, sus párpados, sus cabellos cenizos, es una delgada y pegachenta capa, ese polvillo es y ha sido siempre parte de su vida, está impregnado en ella, el carbón le ha traído dichas y también desdichas. Nació cerca del carbón, en la calle La Carbonera del Centro; por el carbón, dice, perdió una pierna, el carbón le da de comer todos los días, pero también le da algo qué hacer para no ‘tullirse’ entre los años y el ocio.

El rostro de Esterlinda Rodríguez de Terán está sucio de carbón. La vi hace varios años ahí, en 2010, en esa misma esquina polvorienta de la carrera 26, en el Mercado de Bazurto. Esa vez luchaba con los suyos para que el pequeño gremio de vendedores de carbón, del que hace parte, no fuera reubicado. Hoy la vuelvo a encontrar ahí, en la misma esquina, sentada de la misma forma, ahora en el suelo mugriento y rodeada de carbones, en costales, en bolsas regadas en el piso. Es su mercancía y también su forma de vivir.

“Nací en el Centro de Cartagena. Viví en Chambacú, soy chambaculera, de ahí salí cuando tenía 21 años. Sacaron a la gente como perros, hasta volquetas les metieron en sus casas, 4 mil y 5 mil pesos le daban a la gente por sus casas. A mí me dieron $4 mil por mi rancho. Me fui directo para Olaya, calle Colombia, allá viví 45 años. Como me mataron a un sobrino y se me murió mi mamá ahí, me mudé, ahora vivo en la calle 43 de La María. Gracias a Dios estamos para’os en la raya”, me explica. ¿Cómo la vida te pone en ese sitio, cómo Esterlinda llegó hasta ese lugar que ocupa cada día?

“Mi mamá, Benancia Pérez, vendía carbón en el mercado viejo de Getsemaní. Casi me que me parió en una carretilla en la Calle de La Carbonera, terminé de nacer en el hospital (el 21 de marzo de 1950). Hice hasta tercero elemental (...) Cuando crecí ayudaba a mi mamá a vender carbón”, responde ella, sin embargo, me dice que no toda su vida “ha sido eso”: vender carbón. “Cuando tenía mi pierna vendía pescados, plátanos... Vendí de todo. Esto (mira los carbones que la rodean) me dio mala circulación, porque eso guarda calor y yo todo el día llenaba sacos y sacos de carbón, luego me metía a bañarme sin reposarme”, comenta y ahora señala al fantasma de su pierna izquierda, acaricia su muñón, calla por segundos y sigue: “Tenía mala circulación, me llevaron al Hospital Universitario y primero me afectó los dedos del pie. Me sacaron unas venas de una pierna para ponérmelas en la otra -me muestra sus cicatrices-, pero luego eso no sirvió y me cortaron la pierna (izquierda)”, recuerda y culpa de los males en su extremidad al calor del carbón y a su trabajo de llenar y cargar costales con el mineral, aunque no existe prueba fehaciente de que sus padecimientos se hayan originado por ello. “La pierna se le pudrió, así como se pudre una herida, solo que ella no tenía heridas, tenía su pierna sana”, describe Denis Pérez, una prima y también vendedora de carbón.