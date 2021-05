El novelista, poeta y ensayista Pablo Montoya (Barrancabermeja, 1963), uno de los mejores novelistas contemporáneos de Colombia, sorprende al mundo literario con una novela monumental: La sombra de Orión, publicada por Random House.

La he leído y me he sentido sacudido y desgarrado por todo lo que narra en sus 436 páginas. ¿Cómo pudo escribirla? ¿Cuánto tiempo lo atormentó como idea hasta convertirla en intensa e implacable escritura?

“A veces creo que volví a Medellín, luego de una larga ausencia, para escribir La sombra de Orión. A los pocos días de mi regreso, en 2002, se presentó aquella célebre operación y creo que desde el rotundo rechazo que tuve hacia ella, empezó a cocinarse el libro. Después llegaron los fantasmas de los desaparecidos de la escombrera que tocaron a la puerta de mi casa. Se pusieron en fila, eran miles, recuerdo, y me pidieron que me ocupara de ellos. Todo esto fue dándose paulatinamente hasta que, en 2018, no pude escabullirme más de esa petición. Les había dicho que por qué yo, les expuse que quería pasarla bien y escuchar mi música preferida y leer mis libros adorados y tratar de ser feliz en medio de un país desbaratado y cruel, como es Colombia. Pero no pude convencerlos. Entonces, entre el 2018 y el 2020, me arrojé a escribir el libro más difícil y doloroso de todos los que he escrito”, dice.

Al leer su novela descendemos a un infierno desconocido, el de los asesinados y los desaparecidos, la Operación Orión y la guerra demencial entre milicianos, narcotraficantes y paramilitares. ¿Cómo fue el proceso de investigar y entrevistar víctimas y victimarios?

-Leí una gran cantidad de textos sobre la Operación Orión y sobre el fenómeno de la desaparición forzada. Balances oficiales, interpretaciones académicas, denuncias de diferentes instituciones no gubernamentales, procesos de abogados y tribunales de justicia. Leí las historias de los barrios populares de Medellín, crónicas periodísticas y tesis universitarias sobre las milicias, el paramilitarismo y el narcotráfico. Hablé con víctimas y victimarios. Tuve a mi lado numerosas fichas ante morten de los desaparecidos. Escuché las canciones del rap y el hip hop. Vi no sé cuántos videos. Escuché no sé cuántos testimonios. Recorrí una y otra vez la injuriada Comuna 13 de Medellín. Y más tarde pasé todo esto por el filtro de la ficción novelesca.