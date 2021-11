Más que para reafirmar su indiscutible belleza, la corona de Señorita Colombia le ha servido a María Fernanda Aristizábal Urrea para confirmar una sentencia que repite como un mantra, pero no con palabras sino con acciones: “Debo terminar todo lo que empiezo”. Le puede interesar: Fotos: ¡Llegaron las reinas nacionales a Cartagena! Y es que las convicciones le han alcanzado a Mafe, como le dicen sus amigos y seguidores, para sortear enormes obstáculos que nadie hubiera podido imaginar: ser Señorita Colombia en medio del caos de la pandemia y seguir portando orgullosa el título aun sabiendo que no participaría en Miss Universo, pero vamos por partes... ¿Cómo describes la experiencia de ser Señorita Colombia? -Las palabras que tengo para describirla son: enseñanzas, gratitud y desarrollo de empatía, eso es lo que más gana una Señorita Colombia, poder vivir rodeada de personas y conocer todos los aspectos en los que viven familias vulnerables, niños, eso te sensibiliza muchísimo. Entonces, durante mis dos años como Señorita Colombia, de manera presencial y virtual, me han sensibilizado muchísimo, me han hecho entender cuál es el valor de la empatía y no solo por ser una palabra de moda, sino porque me ha mostrado cómo aplicarla en mi vida y cómo puedo de verdad darles más a los demás desde lo que soy yo.

¿En qué te cambió la vida? -En todos los aspectos, desde mi parte familiar y la profesional, pasando por la espiritual, me cambió muchísimo. Esta experiencia implica conocerte mucho, todos los días aprender más y conocer a muchas personas que te facilitan también conocer cada parte de ti porque te enfrentas a diferentes tipos de personalidades, de gente amable, de gente que te muestra todo su cariño y su amor, y terminas en una posición de mucho aprendizaje y eso es lo que más resalto de estos dos años. Algo que nunca olvidarás de esta experiencia. -Los niños... Definitivamente, compartir mucho más con la infancia es algo que a mí me ha marcado muchísimo porque tengo dos sobrinos y siempre sentía muy cercanos a los niños que me encontré mientras cumplía con la misión social del reinado. Las sonrisas que siempre tenían para mí, tan inocentes, tan únicas y tan sinceras, con ellas me he quedado durante estos dos años... y con esas gracias que simplemente se dan con las miradas.

El CNB empieza oficialmente su edición 2021 desde mañana, cuando Cartagena reciba a las 25 candidatas de este año. El 13 será el Desfile en traje de baño y el 14, la coronación.

¿Qué viene para María Fernanda después de entregar el título de Señorita Colombia? -En julio pasado me gradué como comunicadora social y tengo muchos proyectos y ganas de trabajar en televisión nacional, empezar a escalar poco a poco y, por qué no, llegar a la televisión internacional, pero por ahora quiero volver a posicionarme como modelo profesional, ¡me encanta esa parte de mi vida profesional! Quiero volver a estar en marcas que me gusten mucho, que me hagan crecer como profesional y como modelo, como comunicadora social puedo estar presentando en diferentes medios. ¡Dios abrirá los caminos y las puertas y yo espero eso! ¿Has pensado seguir en el mundo de los reinados o sientes que ya es una etapa cerrada? -No, pues nunca digo nuca, pero no sé, o sea, en realidad no lo tengo claro, pero tengo muchas ganas de poder explotar mi parte como comunicadora social y volver a posicionarme como modelo, entonces eso es lo que a corto plazo tengo en mente, pero uno nunca sabe qué vueltas dé la vida... sin embargo, en general, creo que sí, que es un proceso que ya culminé. ¿Qué le aconsejarías a la próxima Señorita Colombia? -Primero, que se goce todo el proceso. Pese a que hay días en los que uno se cansa, que no tiene toda la actitud súper arriba, le digo que se disfrute cada momento, que goce con las personas que la rodean y que aprenda de ellas, que se deje sensibilizar y tocar con las historias que conozca en su recorrido por el país, porque a veces tenemos que salirnos de la bolita de cristal en la que vivimos para poder entender qué les sucede a los demás y cómo viven desde diferentes perspectivas. Que se deje tocar el corazón para que crezca como ser humano y pueda entregarle mejores cosas al planeta. ¿Cómo te sientes a tan pocos días de entregar la corona? -¡Nostálgica!, realmente uno nunca cree que va a llegar ese momento, como que sí lo piensa pero en realidad llega muy pronto el día en el que te empiezan a decir: “Faltan once, diez, nueve días para que entregues la corona”, comienzan más emociones y son bonitas, pero a la vez tristes... entonces estoy también gozándome el presente simplemente y viviendo cada una de las cosas que debo hacer en estos días en Cartagena con la gente; reviviendo, de cierta forma, lo que experimenté hace dos años, cuando llegué a esta ciudad como candidata.

Un capítulo aparte

Todavía hay quienes no tienen claro cómo fue que una organización distinta al Concurso Nacional de Belleza (CNB) comenzó a escoger y a enviar la representante del país a Miss Universo, así que lo explicaré antes de la pregunta final a Mafe. El CNB nunca ha sido el dueño de la franquicia de Miss Universo en Colombia, es decir, no le ha pagado a Miss Universo por el derecho de enviar a una representante, pero siempre había sido aliado de los franquiciantes (los dos más importantes: RCN y Jolie de Vogue), pero las cosas cambiaron en 2019. Hace dos años Natalie Ackermann, exreina, actriz y empresaria, compró la franquicia terminó constituyendo la Organización Miss Universe Colombia y de paso haciendo un reinado paralelo al CNB. Ya van dos ediciones de Miss Universe Colombia, la más reciente ganadora fue Valeria Ayos Bossa, coronada hace menos de un mes. El CNB denunció a Ackermann y espera que todo vuelva a ser como antes... Lea además: Por usurpación, Raimundo Angulo demandará a Miss Universe Colombia Esta tormenta de cambios, que ocurrieron justo cuando el presidente del CNB, Raimundo Angulo, estuvo a punto de morir por COVID-19, terminaron truncando la posibilidad de Mafe de concursar en Miss Universo, al menos, en su periodo como Señorita Colombia y esa es la razón de ser de mi última pregunta: ¿Cómo asumir el hecho de no haber ido en este tiempo a Miss Universo? -No, yo creo que realmente va dentro de cada una de nosotras, es algo que la vida siempre te va a poner situaciones, claro que sí me imaginaba yendo a participar en Miss Universo, pero en realidad cuando te das cuenta de que también estás para otras cosas en el momento en el que estás, hay que sacarle provecho a lo que estás haciendo, cumplir tu papel de la mejor manera, terminar cada cosa que empezaste... Ese es un lema en mi vida: debo terminar cada cosa que empiezo y terminarla por lo alto. Si ya emprendí un camino, por qué voy a dejarlo a medias, entonces eso hice como Señorita Colombia. Y por supuesto: el cariño y el apoyo de la gente durante todo este tiempo me ayudó a seguir feliz y contenta en esta maravillosa experiencia. Le puede interesar: 5 claves para entender por qué el CNB ya no manda reina a Miss Universo

A pocos días