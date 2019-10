La salsa de Cali, en su punto

La salsa en su punto.

“Ve y vos, ¿de dónde venís?, me preguntan al llegar. “Se nota que no eres de estos lados”, escucho de la voz de un hombre y, por su atuendo, distingo que integra la logística del Festival Mundial de Salsa. Él parece descansar de un día arduo de labores y yo me dispongo a andar liviana con los zapatos bien puestos, para recibir la primera descarga de salsa caleña. Poco antes quise disfrutar algo de la brisa fría que arropaba la noche en la Sucursal del Cielo.

Una pequeña banca de cemento hizo que coincidiéramos, como puedo termino un mango biche que recién había comprado y respondo con timidez y entusiasmo: “Vengo de Cartagena y es mi primera vez aquí”. Asombrado de conocer mi ciudad de procedencia, me interrumpe: “Pero vos tenés mucha suerte porque viniste al mejor de los eventos. Hoy es el día más esperado porque toca Niche y gratis, eso ¿cuándo lo vas a ver aquí?”, sonríe y soy consciente de que me espera una gran jornada, de la que seguramente terminaré con los pies cansados, por fortuna tengo la ropa y, como dije, los zapatos perfectos para disfrutar mi debut.

Desde las afueras del coliseo El Pueblo, un gigantesco epicentro del Festival, puedo sentir la gran energía que rodea a este evento, que se extiende a lo largo de cuatro días. Ventas ambulantes de churros, de mazorca, asados, de mango y chontaduro asedian la entrada, centenares de personas llegan para apoyar a los talentosos bailarines y, por supuesto, a corearse ‘Cali Pachanguero’ en la voz del mismo Grupo Niche.

El Festival Mundial de Salsa celebra desde ya, en este 2019, los 40 años de carrera artística de la recordada agrupación y entre los locales la expectativa de verlos en escena es inmensa. Es que Niche, es Niche. “Menos mal que yo estoy aquí desde la prueba de sonido y ahí los cogí solitos. ¡Mire, mire mi foto!”, exclama con orgullo el curioso compañero de banca mientras me muestra desde su celular la imagen que logró tomarse junto a los integrantes de Niche.

Mientras afuera el público espera ansioso a la agrupación insignia de la salsa, esa que tantas veces ha puesto en nombre de Colombia bien en alto, adentro, en el camerino, el ambiente no es distinto, también hay emoción. Entre los vocalistas es evidente la ansiedad por salir al escenario y poner a vibrar a los miles de corazones que los esperan, minutos antes de empezar el show, tratan de ocultar esa ansiedad echando chistes entre ellos, calentando motores. “Por su legado musical de Colombia para el mundo y de los latinos para el mundo, para nosotros representa un gran honor hacer parte de esta institución que está en un momento clave de su historia. Un punto en el que estamos cumpliendo 40 años y la salsa en el mundo se está soportando por la petición del pueblo. Estamos felices de representar a Colombia y a los latinos”, me dice con determinación Yuri Toro, uno de los vocalistas de Niche, que al rato dejaría a más de uno boquiabierto por su gran interpretación. Me incluyo.