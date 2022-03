Eso me pasa de camino a San Jacinto, un pueblo de los Montes de María, a una hora y media de Cartagena si se va en carro. Sabes que ya estás lejos de la ciudad cuando observas más plantas y ganados que edificios y calles. Vamos a la inauguración de la Ruta de la Cumbia y la música del Caribe, un proyecto lanzado por el Ministerio de Cultura para el turismo sostenible a través del modelo de Economía Naranja del Gobierno, y presidido por la ministra Angélica Mayolo, de la mano del equipo de la Gobernación de Bolívar. Lea aquí: Conoce la Ruta Turística de la Cumbia .

De camino a pie, hasta el Colegio León XII, nos recibe nada más que el sonido de la gaita, a soplo del distinguido cantautor Adolfo Pacheco, y pese a su avanzada edad el talento del legendario artista se llevó aplausos, y cómo no, si fue recientemente condecorado con el Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Pero antes de ingresar al coliseo donde se reunió la muchedumbre (políticos, periodistas, artistas, cantantes, bailarines, etc.), varios stands en la entrada del plantel ofrecen sus productos artesanales, muy innovadores, como parte de su emprendimiento. Después de un par de minutos para empaparme del ambiente, sobre todo, de disfrutar el show de ‘Los gaiteros de San Jacinto’, ganadores del Premio Grammy Latino 2007, y de bailar al son de ‘Patacón Pisao’ con la presentación de Juan Carlos Coronel, y de, por supuesto, saborear una deliciosa butifarra con patacón y buen limón, regreso a uno de esos stands donde una señora de avanzada edad, Rosmery Moreno, ofrece junto a su hija Yulienis harina a base de yuca sin gluten... Espera. Espera, ¿sin gluten? Tengo que conocer la historia.

Si al salir de mi ciudad apenas por 6 horas sentí dejar una parte de mí, imagínese el gran vacío de muchos campesinos que huyeron de sus tierras a causa del conflicto armado en los años 90; pues esa situación la vivieron los emprendedores de esta ruta, los que ofrecen sus productos en los stands... Una de ellas es Yulienis López Moreno, representante legal de la Asociación Innovadoras del Campo, que ofrecen la marca ‘Yuca -Ar 100% natural’, que es harina a base de yuca sin gluten. Yulienis asegura que tanto ella como el resto de sus compañeras no quieren seguir llevando la etiqueta de “desplazadas” ni de “víctimas” como parte de este emprendimiento, todo lo contrario, quieren sentir que lo hacen por querer salir adelante con talento y pujanza.

Las emprendedoras no quieren seguir llevando la etiqueta de “desplazadas” ni de “víctimas” como parte de este emprendimiento.

“Nelsy, Griselda, Dina, casi todas las compañeras más adultas, sufrieron un poco más de cerca el conflicto, porque para ese entonces yo tenía un año de nacida en la vereda Barcelona, pero no necesariamente sacamos este emprendimiento por el hecho de ser víctimas, sino que en base a la necesidad que teníamos, más allá de generar ingresos, era sentir que aportábamos en el hogar. En el caso de las jóvenes que estábamos desempleadas, no teníamos dónde trabajar ni generar ingresos a nuestras casas o ayudando a nuestros padres, sino que nos sentíamos como una carga y hace 6 años decidimos incorporarnos en este proyecto”, me cuenta la sanjacintera.

Ahora entiendo más que nada que aquellos paquetes cargados de harina a base de yuca son más que una simple innovación: es el fruto de toda una vida llena de lucha y esfuerzo, principalmente de mujeres cabezas de hogar que conocen de cerca lo difícil que es, hoy día, seguir viviendo del campo.