“Ese año me sentí pequeñito entre tantos estilistas que habían allí afamados, pero vinieron los certámenes siguientes y cada uno fue una experiencia nueva, distinta, en la que iba afianzando lo aprendido e iba abriéndome paso, unos años como maquillador y otros como peluquero. Hasta el sol de hoy me he mantenido cercano al Concurso, han sido años en los que he conocido personas maravillosas, como Franklin Ramos, y personajes ilustres como Shakira y otros artistas participantes en la velada de coronación; a diseñadores deslumbrantes como Miguel De La Torre (asesinado en 2006) con quien hice una gran química de trabajo al punto que me hizo parte de un selecto grupo de estilistas que escogió para la preparación de Natalie Glebova (Canadá) a Miss Universo 2005, donde fue coronada como la mujer más bella del planeta. De las nacionales recuerdo mucho a Taliana Vargas y a Valery Domínguez por ser arrolladoras. Tengo mucha gente a la que agradecerle. En 26 años de experiencia calculo mal contadas unas 56 mujeres hermosas a las que he tenido la oportunidad de aportar en su gran sueño de ser reinas”, expresa.

Sindy Miranda hoy en día es diseñadora de modas y trabaja en el emprendimiento de su marca. Foto: Aroldo Mestre/El Universal

ATREVERSE A HACERLO REALIDAD

Deslumbrada por las historias de Argel en aquella peluquería del Centro Histórico y de ver encantadas a las muchachas que se confiaban en su talento, Viviana se atrevió un día a decirle que ella tenía una hermana de 15 años que también era alta y bonita, dos palabras a las que él sucumbe de inmediato. La respuesta fue instantánea: ¡tráela! Fue ‘amor a primera vista’, pero no amor del que conciben las parejas para unirse en matrimonio, sino de amigos, de cómplices, de aventureros.

“Fue verme y volverse loquito conmigo”; recuerda Sindy. “Primero me maquilló, me peinó de tal forma que cuando yo me vi en el espejo vi otra persona, casi no lo podía creer, era la primera vez que me veía así de linda; no sé de dónde pero buscó un vestido de baño y unos tacones y me llevó al baño del centro comercial para que me cambiara y ver qué tal tenía el cuerpo. Sus palabras fueron contundentes: ‘eres una reina’. Pero había que esperar que cumpliera los 18 años para inscribirme al concurso.

Llegó la mayoría de edad y José debió esperar tres años más hasta convencerme; en todos esos años se convirtió en un segundo padre, me recomendaba en desfiles, trabajé con él por un tiempo largo en un taller de costura a donde me llevó cuando le conté que desde niña me gustaba coser, que dañaba las cortinas de mi casa para hacerle ropa a las barbies y hasta blusas para mi mamá y para mí. Desde el primer momento nos hicimos fieles amigos. Ha estado en los momentos más importantes: en el Reinado de la Independencia, que lo cambió todo en mi vida, y en mi matrimonio con Robert (Useche)”, expresa Sindy con una amplia sonrisa.