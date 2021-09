La peste del amor nunca se acaba. La humanidad no deja de escribir poemas de amor en medio de la peste, la guerra o los cataclismos sociales, políticos y naturales. La poesía se convierte en un conjuro contra la pérdida y la amenaza de la muerte. Cuanto más sufre la humanidad por toda suerte de pestes o desatinos modelados por la mente y el corazón humano, más se aferra a la tabla de salvación de la poesía.

Los mejores poemas de amor son, sin duda, los de desamor, o los que están en el límite de la pérdida o la evocación de lo vivido. Tan fecunda ha sido la incertidumbre que ha dado más poemas, más que la propia certidumbre. Siempre me ha intrigado el mundo secreto de aquellos poetas que escriben epopeyas de amor en medio del barco ebrio en la tempestad. Los poemas amorosos de Pablo Neruda tejieron incontables amores en tantos idiomas de la tierra, hasta su propio cartero encontró a la novia que sería su esposa al leerle los ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’. Neruda, conmovido, solo le dijo: “La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita”.

Tal vez uno de los mejores poemas de amor que se han escrito en este país del viento lo escribió en uno de sus versos Héctor Rojas Herazo, cuando en una plegaria amorosa exclamó: “Por saber que me pudro, ámame”. El verbo pudrir jamás se había utilizado para referirse a la dramática certeza de nuestra lenta y gradual pudrición como viajeros efímeros en la breve estación del amor irrepetible. (Lea aquí: Rojas Herazo: crónica del regreso a Tolú)

Una de las mejores voces de la poesía escrita por mujeres nació en el Caribe: Clemencia Tariffa (1959-2009), quien en su poema ‘No me conoces’, luego del largo y exhaustivo peregrinaje de los labios al sur de los vellos, le canta al “lampiño pecho” del amante, mientras dibuja una estrella roja en su cintura, y aprende a hacer el amor en los brazos de ese amante y en sus labios, cantando consignas “con la boca rota”, pero aún así, dice Clemencia, “no me conoces”. Para Clemencia el amor es un perpetuo aprendizaje, y en su poema ‘Ahora’ siente que gestar el poema es la experiencia humana y amorosa de quienes en el acto más íntimo conjugan el amor sin saber qué día es y “sin sentirse culpables”, mientras acarician las piedras y gritan palabrotas “y el aire es más liviano/ como el aliento de los niños”, en ese instante, ocurre el milagro de que juntos “escribiremos el poema”. Para Clemencia el poema como el amor, no es una experiencia solitaria.

Mientras releemos a Clemencia, a quien conocimos mucho antes de que sucumbiera a la embestida brutal de la esquizofrenia y culminara sus días en un hospital psiquiátrico, presentimos en ella a una criatura singular de una atormentada sensibilidad a flor de alma. Dejó a la poesía colombiana y del mundo unos bellísimos poemarios que hablan de una manera distinta y profunda del amor efímero y perdurable, o de lo perdurable que puede ser lo efímero en la vida de cada uno de nosotros. Tuve ese privilegio de conocer a Clemencia Tariffa y de conversar con quien sería su editor, su amigo y poeta Hernán Vargascarreño.