Ilustración de algunos músculos laringe. Los tiroaritenoides, el “cuerpo” de la voz, están marcados con una flecha.

Además, el aparato fonador tiene que estar bien entrenado: el sonido resuena en la faringe (no en la nariz, como se cree popularmente), la quijada se mantiene baja y relajada, los músculos del diafragma deben mantenerse expandidos, el paladar blando levantado y obstruyendo la cavidad nasal, la punta lengua un poco retraída y la garganta completamente despejada. Todo esto, más el desarrollo adecuado de los músculos anteriores, resulta en un sonido poderoso, estable, “con cuerpo”, flexible, tanto en la capacidad para modificar el volumen como en la agilidad para cambiar de notas, y capaz de sonar más duro que una orquesta.

¿Quiénes son los mejores cantantes?

Para hallarlos, tiene que viajar en el tiempo hacia la primera mitad del siglo XX (hoy día no encontrará nada que se les parezca). Nombres como Rosa Ponselle, Luisa Tetrazzini, Bruna Castagna, Cloë Elmo, Ernestine Schumann-Heink, Louise Homer, Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mattia Battistini, Riccardo Stracciari, José Mardonés y Juste Nivette fueron algunos de los más destacados durante esos años. La mayoría de ellos fueron grabados en fonógrafos, radios y sistemas eléctricos aún incipientes, pero la facilidad y naturalidad de su técnica sigue siendo fácil de apreciar. Afortunadamente, todo ese material (y mucho más) es relativamente fácil de encontrar en Youtube.

De la generación posterior, vale la pena mencionar algunos cantantes cuya técnica estuvo incólume solo durante algún tiempo, pero que igualmente lograron mucho durante esos años, como Maria Callas (1949-1953), Renata Tebaldi (años 50), Ebe Stignani (años 30 a 50), Oralia Domínguez (años 50), Mario del Monaco (años 50), Franco Corelli (años 50 a 60), Ettore Bastianini (1952-1955) o Boris Christoff (años 40 a 50). Lo mejor es escucharlos en vivo: irónicamente, las grabaciones piratas en mal sonido, hechas directamente en los teatros, acomodaban mejor las voces que las “prístinas” grabaciones de estudio de la época (que obligaban a los cantantes a modificar sus técnicas, casi siempre para mal).

Una última aclaración

Il Divo y Andrea Bocelli no son ópera, porque su técnica no es la adecuada y no se concentran en el repertorio operático. Las funciones de la Metropolitan Opera House que pasan por Cine Colombia son ópera, pero no buena ópera, porque la técnica de los cantantes tampoco es buena. Luciano Pavarotti cantando O sole mio no es ópera, porque esa es una canción popular napolitana y no una composición que haga parte de una ópera. Pavarotti cantando Nessun dorma sí es ópera, porque esa es un aria de Turandot y su técnica era mayormente adecuada (sobre todo en los años 60).

