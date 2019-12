La noche en que Palenque no durmió

Y la tercera vez, la anoche en que supo que sería declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en 2005. Pocas veces una noticia feliz no nos deja dormir en Colombia, pero la declaratoria de Patrimonio a Palenque fue una de ellas, como el Premio Nobel de Literatura a García Márquez el 10 de diciembre de 1982. Los colombianos llorábamos de pura felicidad.

Palenque ha tenido tres noches en su historia en que no ha podido dormir. La primera, el 16 de marzo de 1621, en que supo que habían ahorcado y descuartizado a Benkos Biohó muy cerca de los antiguos pantanos de la Matuna y de las antiguas puertas coloniales de la ciudad donde hoy está la Torre del Reloj o la Plaza de la Paz.

Quinientos años después

Lo que se ganó

Esta riqueza cultural se sobrepuso y desafió múltiples amenazas: las desigualdades sociales y los resagos de las discriminaciones raciales, los residuos del conflicto armado, las migraciones forzadas, la desarticulación de las múltiples acciones del Estado, entre otros.

Así lo creyeron sus artífices, que la declaratoria más allá de ser un acto de justicia era el comienzo para corregir el presente y el porvenir, ante la faz del mundo. Los viajeros del planeta que llegaban a Palenque escribían libros o filmaban películas, regresaban a casa y compartieron lo vivido.

Tardó medio siglo en que los mismos palenqueros se vieran a sí mismos en pantallas gigantescas, y eso ocurrió con la exhibición de ‘Quemada’, filmada en 1968, película en la que Evaristo Márquez pasó de ser un humilde sembrador de maíz para convertirse en una estrella de cine junto a Marlon Brando.

El filme lo observó el mismo Evaristo en la plaza de Palenque y era como ver al muchacho en su caballo cruzando la llanura y verse ahora envejecido sentado en una butaca viendo pasar el tiempo en solo un parpadeo.

También pudieron mirar sus vecinos en la plaza ‘Del Palenque de San Basilio’ de Erwin Goggel. Algunas mujeres viendo la cara de viejos parientes muertos en la pantalla, se sobresaltaban de su silla y empezaban a llorar. Los hombres y mujeres que no habían aprendido a leer, lo hicieron más allá de haber cumplido cincuenta, sesenta o setenta años, y hoy Palenque es un pueblo de lectores, y sus alfabetizados escribieron libros de recetas tradicionales de cocina que ganaron premios mundiales en Francia y China.

Justo Valdés dice que en los años en que vendía gafas en las playas y componía canciones, sin saber leer en tiempos en que aún no existían los celulares ni la Internet, le tocaba dictar las canciones o buscar a alguien que le grabara la música que le surgía como un milagro repentino. Ahora, al evocar aquello, dice: “Me perdí de muchas realidades por no saber leer y también me engañaron”. Hoy, junto a la legión de letrados, es un hombre altivo y orgulloso por haber compuesto el Himno a Palenque.

Hoy Palenque está más cerca de todos nosotros.

La plaza ha cambiado. Es un pueblo emprendedor. Todo el mundo sabe cantar, bailar, es bilingüe, habla en español y en palenquero. La lengua es cantarina. Suena como una música llena de ritmo, ingenio, sentido común y sabiduría. Una música a flor de labios que sobrevivió a la conquista española. También Palenque nos enseñó a todos cómo se debe despedir a nuestros muertos, en esos rituales funerarios del Lumbalú, que son en verdad una estética y una ética y una estremecedora lección de humanidad ancestral frente al misterio de la muerte.

En todo este tiempo, el centinela espiritual de los palenqueros ha sido Benkos Biohó: no deja de iluminar los caminos de la tierra.