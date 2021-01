La nieve cae ahora sobre un poema chino del siglo XIV, en la dinastía Yuan, de entre 1280 y 1368. Ese poema describe la nieve que se ha amontonado en una cocina china y todo el hogar se ha enfriado. “La caña de bambú se ha tornado carbón. Pero, al alba, el carbón se habrá quemado”. El poema, convertido en canción de la época, está en los labios de todos, pero nadie recuerda quién lo escribió.

Por ese mismo tiempo vive el poeta Kao Kin, quien describe el amanecer de un nuevo año y retrata en su poema a sus vecinos que se despiertan temprano “a dar de comer a los gusanos de seda, muy voraces. Las moreras exhiben, en las lomas, sus peladas ramas. La esposa joven guarda los gusanos, la doncella sostiene los cestos. Después de las ofrendas a los antepasados, el año se presenta bueno. Innumerables gusanos en las cestas. Pronto se forman los capullos. Bajo los cabrios del tejado se apresuran a devanar los capullos y a tejer la seda. En esta época apremian los atributos”.

Un contraste y una paradoja en la mirada del poeta Tai Chu-Luen, quien cuenta en uno de sus poemas que el año anterior fue nefasto porque hubo una peste. La tierra se quedó sin bueyes y las muchachas dejaron el telar, se compraron un cuchillo en el mercado y empezaron a hacer con sus cuchillos el trabajo de un buey. Las muchachas se tapan la cara con un pañuelo porque no quieren que las vea la gente, su vista está concentrada en la tierra, “con valentía, pero con tristeza”, labran la tierra para librarse de un año de hambre, abriendo surcos para que, en la primavera con el agua, “los faisanes asustados levanten el vuelo”, pero ahora las muchachas se les mojan los vestidos de lágrimas. “Lloran la floración perdida”.

La vida no fue fácil en ningún tiempo, mientras caía la nieve o se encendían los cielos bajo la espada de los guerreros. Más allá de la vida contemplativa en Oriente, los poetas sobreabundan en las descripciones de la existencia bajo los álamos y la sombra de los árboles. Siempre hay melocotones en flor en estos poemas.

Hay poetas que peregrinaron buscando sosiego a su alma, como Tai Fu Ku (fines del siglo XII), quien vivió en 1127. Jamás se precisó la fecha de su nacimiento ni de su muerte, se refugió en un lugar llamado Los biombos rocosos y su libro de poemas lleva el nombre de ese lugar: Che-ping-tsi. Se pasó sus últimos veinte años recorriendo distintas provincias hasta encontrar ese refugio. Y dejarnos unos poemas que son como un murmullo a flor de agua.

El más conocido entre nosotros de los poetas chinos de la dinastía T´ang (701-762) es el poeta Li Po, el más famoso de los poetas chinos, que murió en 762 borracho, intentando alcanzar la sombra de la luna en el río Yang Tse, cerca de Nankín. Sus poemas son una alabanza del vino, la mujer, la amistad, el amor y la naturaleza. Se acostumbraba en aquellos tiempos, según la tradición china, guardar la madera del melocotonero como amuleto “que preservaba contra los maleficios de los demonios”. Y se quemaban lingotes de papel de oro y plata sobre las tumbas en ofrenda a los muertos. Estos poemas los he vuelto a leer gracias a que, en septiembre 1 de 2005, el escritor Alberto Sierra Velásquez me regaló la Segunda Antología de la Poesía China, de Marcela de Juan, publicada en 1962 en Madrid por la Revista de Occidente. Una joya que he conservado. La primera antología es de 1948.