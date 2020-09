La cirugía se llama Derivación ventricular cerebral y “consiste en colocarle una válvula para drenar constantemente y evitar que el niño siga convulsionando por la hidrocefalia”, había explicado antes del fatal desenlace Carolina López Pinzón, su madre, una mujer dispuesta a luchar hasta el último aliento para que Dani viviera dignamente. Al otro lado del teléfono, la voz de Carolina sonaba cansada, ¿y cómo no estarlo después de años de batallas legales con las EPS para que trataran a su hijo como Dios manda y no como a ellas se les diera la gana? (Le puede interesar: No entrega de medicamentos: principal queja en la Supersalud)

Lo más difícil

Daniel tenía siete años cuando empezaron las convulsiones. “La epilepsia es una de las manifestaciones de la enfermedad”, reiteraba Carolina. Desde entonces, el niño comenzó a deteriorarse... Lo peor sobrevino en 2020 no solo porque su enfermedad arreció, sino porque la EPS “empeoró su servicio” en medio de la pandemia. “Este año todo se lo hemos hecho de forma particular, porque me he cansado de enviar correos y correos a Coomeva y nada. Por lo menos antes de la pandemia yo podía ir y sentarme todo un día en una oficina, esperando que se cansaran y me atendieran, pero ahora no se puede ni eso”, aseguraba Carolina.

A comienzos de agosto, Dani tuvo cuatro convulsiones seguidas y algo de fiebre. “Tengo familiares pediatras, ellos lo vieron y me dijeron que había convulsionado y que quizá todo era producto de un golpe de calor. Lo estabilzaron”, recordaba la madre.

Hay otro factor determinante en este punto de la historia: la hidrocefalia. Esa es otra manifestación de la enfermedad, pero había estado inactiva hasta agosto de este año. Quince días después de la primera crisis de agosto, el día 18, Dani convulsionó por alrededor de una hora. Sus padres, desesperados, lo llevaron tan rápido como pudieron -a pesar del trancón de La Castellana que los obligó a tomar el carril de Transcaribe- a la Urgencia de Gestión Salud, el único lugar donde lo recibieron. De ahí, lo remitieron a una UCI pediátrica y, para resumirles la odisea, no consiguieron en Cartagena, así que tuvieron que remitirlo a la clínica CMI Internacional, en Barranquilla.

Allá estaba Dani y hoy se cumplió exactamente un mes desde que su médico ordenó la cirugía. “Desde el 20 de agosto hasta la fecha (la entrevista fue el jueves), lo que la IPS ha dicho es que Coomeva no ha dado la plata para la válvula, no ha hecho anticipo, sin plata no operamos. Fuimos a la Superintendencia de Salud, Defensoría del Pueblo, Personería, Dadis de Cartagena, Alcaldía Mayor de Cartagena. Ninguno ha podido resolvernos, porque siempre dicen (en Coomeva) mañana pasamos la plata, mañana hay anticipo y de mañana en mañana han pasado los días. Hicimos tutela y estamos esperando el fallo, pero no se ha dado nada”.

Cada día que pasó sin la cirugía implicó más convulsiones, más desgaste, el terrible riesgo de contraer alguna bacteria. “Cada día es un día menos en que podemos cuidarlo, protegerlo. Es un día más de sufrimiento (...) Tuvieron que ponerle sonda, oxígeno, un catéter central. ¿Te puedes imaginar lo doloroso que debe ser eso?”.

“Dani dejó de hacer muchas cosas, desafortunadamente, pero él siempre ha sido un niño amoroso, cariñoso. Aunque ya no habla, con su mirada expresa el amor y agradecimiento hacia nosotros por cuidarlo y atenderlo. Su padre y yo cuidaremos la vida de Daniel hasta su último día. Y haremos todo lo posible por que él tenga una vida digna y estable, sin importante cuán desgastado esté, ni cuánto tiempo va a durar”, decía la madre antes de la muerte de Dani.

Más allá de ser su deber como padres, luchar es lo que su condición de humanos les dicta, así que gastaron hasta sus últimas fuerzas para ayudarle a vivir.