“La llevé al puesto de salud y me dijeron que fuera a la Casa del Niño (Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja) porque estaba amarilla. Allá me dijeron: ella lo que está es blanca, como un papel. Le empezó a faltar la respiración, se complicó y la estabilizaron”, recuerda Gisely. Un hemograma revelaría noticias no tan alentadoras.

Una médula sin responder

La idea era que la pequeña tomara el corticoide hasta que la médula ósea respondiera por sí sola. “A los 6 años empezó a fallar la hemoglobina. La doctora me decía que si el corticoide no hacía el efecto que pensábamos, debíamos pensar en una trasplante de médula ósea. Empezaron a bajarle el corticoide, pero la médula no despegó”, cuenta.

Si por ella fuera, Gisely habría dado este mundo y el otro para que su pequeña no padeciera. No tuvo más que aferrarse a los médicos y a Dios, por años.

Moisés, una nueva vida

El donante para Angely, que entonces llegaba a los 7 años, podía ser un hermano 100% compatible. Pero ella no tenía hermanos. Podía ser su madre. O su padre, pero este no se practicó la prueba de compatibilidad. O podía esperar en una lista de registro nacional, a ver si aparecía alguien compatible. “Cuando eso, yo me había separado del papá de Angely y el día de la prueba él no llegó a la clínica a practicársela”, detalla Gisely.

En estos casos, “los mejores resultados se obtienen cuando la donación de médula ósea es compatible con respecto al sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) y cuando se hace en niños menores de 10 años de edad”, explica el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales.

Concebir otro hijo y pedirle a Dios que fuera compatible con Angely era la otra opción de Gisely para dar una oportunidad de vida a su pequeña. Aun si tenía otro hijo, nadie garantizaba que este fuera compatible, pero ella se decidió.

“Me enfrasqué en buscar una buena pareja”, narra. Y el destino cruzó su vida con la de Jaiver Cotera, un hombre de buen corazón que no solo acogió a Gisely como a su hija, también aceptó darle un hermanito.

“Un día yo le pedí a una persona de la iglesia que me orara, nosotros somos cristianos. Esta persona me ora y me dijo: tú estás embarazada y si no lo estás, lo vas a estar. Será un niño y se llamará Moisés porque él viene a partir la vida de ustedes en dos, es un regalo de Dios. Y sí, efectivamente estaba embarazada pero -en ese momento- no sabía”, cuenta Gisely.

El 10 de abril de 2018, Moisés, hijo de Gisely y Jaiver, hermano de Angely, llegó a este mundo. “Iba a ser parto natural, pero me dio preeclampsia. Pero fue algo lindo cuando él salió (...) Así como Moisés abrió el Mar Rojo en dos, Moisés partió la vida de Angely y de nosotros en un antes y un después”.

“Nació llenándonos de esa expectativa. Primero pensamos que las células del cordón umbilical servirían para el trasplante pero no fueron suficientes y cuando nos mandaron a hacer el HLA (prueba de compatibilidad), yo me lo hice junto al bebé y decía que éramos 50% compatibles”.