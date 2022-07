La inspiradora historia de una mujer que pasó de la cárcel a Colombiamoda

Y ahí iba Catalina con la frente en alto. Caminaba a paso lento bajo los reflectores luciendo un suéter de mangas largas y cuello alto de color verde neón que hacía juego con unos jeans bota ancha y tenis. En ese momento no era solo el rostro de Catalina el que todos observaban boquiabiertos... eran los de todas las mujeres que siguen tras las rejas y no obtuvieron el permiso de participar en el desfile. Hoy, a través del testimonio de esta guerrera, ellas son protagonistas en nuestra página.

Catalina Salazar Osorio tuvo que llegar a la cárcel para comprender que no vale la pena delinquir. Ella es una pospenada que, a través de la Fundación Acción Interna, liderada por Johana Bahamón, vio una esperanza para reintegrarse en la sociedad: desfiló en Colombiamoda 2022 con la marca People y su reciente colección ‘Segundas oportunidades’, que tiene como propósito apoyar a la población carcelaria de Colombia. Lea aquí: Johanna Bahamón: “Moda con la que entregamos esperanza y dignidad”

“Cometí un delito administrativo. Eso me llevó a la cárcel porque fue una conducta repetitiva. Mi vida estaba sumida en una inconsciencia pese a criarme en una familia muy bonita: mi mamá, mi papá y mis dos hermanas, todos llenos de valores, porque las personas creen que quienes llegan a la cárcel son con menos garantías. La mayoría de la población carcelaria lo es, pero hay otro porcentaje que recibe educación, que tiene una familia hermosa, unos papás presentes en las áreas económicas y emocionales, un buen ejemplo por parte de ellos, pero en mi caso la ambición y la codicia me llevaron a tomar malas decisiones. Entonces llegué a ese lugar con varias condenas y las agrupé en una sola a través de un arreglo jurídico”, inició contando Salazar Osorio.

Ahora Catalina rememora aquel crimen y reconoce lo duro que es asumir las consecuencias: “Hacía firmas y creía que no me iba a pasar nada, pero terminé en ese lugar. Mi refugio fueron estas fundaciones que trabajaron mi ser, porque potencializan las cosas buenas para prepararnos al salir a la sociedad y reincorporarnos, pero... volver es lo más difícil del mundo, es muy duro”.

Según su experiencia, el proceso carcelario es doloroso y al perder la libertad se pierde todo: pérdidas económicas, emocionales, sentimentales y familiares. “La separación de mi hija, que hoy tiene 17 años, fue tenaz porque no solo sufre la persona presa sino el contexto familiar”, recordó.

“Allá se viven situaciones inhumanas, entonces cuando llegan estos grupos, como lo fue la Fundación Acción Interna de Johana Bahamón, cambia esa perspectiva. Nos enseñan que cometimos un error y que no podemos quedarnos ahí, que debemos transformarlo en cosas positivas”, agregó.

También dijo que estas oportunidades no se logran en todas las personas debido a que la mayoría de la población carcelaria es analfabeta. De eso se dio cuenta cuando redimía como monitora a sus compañeras, pues fue asistida por una escuela empresarial de educación de Medellín para formar a las más de 1.200 mujeres recluidas de la cárcel El Pedregal, y solo 12 cumplían con el perfil para ser monitoras, entre esas Catalina, y se evidenció que hay una desproporción educativa.

Durante las capacitaciones, Catalina atendió a reclusas (muchas mayores de edad) que no sabían escribir ni leer y mucho menos expresarse. Le explicaron que los delitos que las llevaron a prisión se derivaban de la falta de dinero, de oportunidades, educación y el engaño.

“Muchos dirán que este por qué roba en vez de trabajar, pero yo, que pude tener un cartón profesional -porque ya no lo tengo- y una familia bonita, me he visto invalidada... entonces a raíz de la fundación de Johana Bahamón nos brindan nuevas oportunidades. ¡Imagínate! Estábamos en una pasarela de People, marca importante en Colombiamoda... se está logrando lo que queremos paso a paso”, aseveró.