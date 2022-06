La inspiradora historia de superación de un albañil en Cartagena

¡Gran orgullo!

Hever Jave siempre recuerda que no pudo estudiar cuando era joven. “Mis padres no tenían plata para sostener mis estudios, solo cursé hasta quinto de primaria. A los 15 años, me puse a trabajar en una de las alternativas que la vida me ofreció: me convertí en albañil y con lo poco que aprendí en el colegio, pude desenvolverme, aunque siempre me fue mal con las matemáticas, ¡no sé cómo resolví los temas de las medidas en la actividad laboral!”, menciona y ríe.

Más de 35 años en el oficio han convertido a Hever en todo un experto en la albañilería: ha sido auxiliar, maestro de obra, oficial de obras civiles, así que, a ojo cerrado, maneja la cantidad materiales que se necesitan para construir una casa de 9 x12 metros, así como para repellar o resanar un cuarto de 3x4x2 metros; colocar las pegas, hacer un piso, empotrar baldosas o instalar tuberías para la redes eléctricas o sanitarias y mucho más.

Dice sentirse orgulloso de la vida porque con lo que devenga en este trabajo educó a sus cinco hijos; gracias al tesón de él, y el de su esposa, les inculcaron valores. “Gracias a Dios, hoy todos son profesionales: mi hija mayor se llama Kederlin, tiene 28 años y estudió Administración de Empresas; Jhinet, de 26, es organizadora de eventos; Jaderley, de 24, es nutricionista; Kimberley, de 22, es trabajadora social y el menor de todos es Hellian, quien se formó como chef, está prestando servicio militar”.