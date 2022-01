Las horas pasaban y el 385 ni se inmutaba, así que nuestro Ramón decidió quitarse la camisa y agitarla, con la esperanza de que alguien lo viera, a lo mejor algún conductor de los que pasaban por la Troncal de Occidente. Quería, deseaba, anhelaba, necesitaba que alguien le diera al administrador de la finca que moviera al toro para bajar antes de que la misma borrachera terminara por arrojarlo justo al frente de la bestia. “Algunas personas me vieron, pero no sé por qué creían que estaba saludando, no me captaban el mensaje”, recuerda y se ríe.

Cuando el 385 decidió irse, eran alrededor de las tres de la tarde... “Antes de irse, el toro miró hacia arriba, caminó y sentí que se iba a devolver, porque miró para atrás, pero qué va”. Ramón por fin bajó, agarró sus herramientas entre el estiércol y se fue para su casa a hacer dos cosas: a comer y a contarle a su familia de la que se había salvado. Y sí: el 385 se convirtió en el responsable de que no hubiese comunicaciones durante tres días.

Toda una vida

Esa historia es solo una de las tantas anécdotas que Ramón Pájaro, más conocido en Arjona como ‘Moncho teléfono’, vivió en los 28 años que se encargó de mantener el sistema de comunicaciones de Arjona: era el técnico y tantos años después se lamenta por dos cosas... Es innegable que la tecnología la desplazó y el Estado no le ha pagado la liquidación que, según el mismo Ramón, se ganó a pulso con tantos años de trabajo.

Ramón tiene 84 años, ocho hijos, treinta nietos y cinco bisnietos. Es el ultimo técnico que queda del telégrafo, sistema que emplea señales eléctricas para transmitir mensajes de texto con códigos o comunicaciones de radio.