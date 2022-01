Colores, olores y sabores. Tres percepciones que se compenetran perfectamente en la Plaza Mayor de Medellín. Estamos en la feria Colombiatex de las Américas 2022, donde una muchedumbre de diferentes partes del país y del mundo intercambia conocimientos sobre tecnología y moda.

En una esquina y a la entrada de la plaza, las modelos, con rostros cansados, típico después de terminar una pasarela, intentan quitarse las prendas sin importar que quienes pasen las vean en la isla de la marca para la que desfilaron, y de verdad que nadie las ve... Cada quien se enfoca en otras cosas muy específicas de la actividad. Todo hace parte de la feria textil más imperante del país: decenas de islas donde las mismas modelos y empresarios nacionales como internacionales que ofrecen sus productos sobre moda y tendencias.

Más adelante están los carritos de comidas de todo tipo. Uno en particular me recordó a mi extrañada Cartagena porque, curiosamente, el mango biche se robó el show y la gente se aglomeraba para comerlo en diferentes presentaciones: picado, con sal, en tiras, en coctel, en fin... Era mango y me supo a cítrico cuando lo vi. Lee aquí: Colombiatex 2022: los tejidos sustentables serán protagonistas

Ahora, un vestido dibujado con la Torre del Reloj me hizo caer en cuenta de que valió una y mil veces la pena llegar a este fabuloso lugar, y lo confirmo con la calidez de los paisas, que intentan hacer sentir bien a los demás... Los colores vibrantes me hacen sentir en mi tierra, en mi casa... ¿Cuál es la historia tras el atuendo, por qué eligieron nuestro monumento?, los líderes de Epson Colombia tienen las respuestas.