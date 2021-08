“El sonido era muy familiar y me hizo sentir en casa. Cuando lo escuché, inmediatamente, sonreí y las personas sonreían. Nos entendíamos sin hablar, bailando juntos. No fue tanto como sentirse como una celebridad, sino como si conociera a mi familia de nuevo, en otro lugar... Fue un momento hermoso. Y cuando regresé a Estados Unidos el video se había hecho viral, nunca esperé que eso sucediera. Fue un momento realmente maravilloso”, añade.

“He tenido la oportunidad de viajar a muchos países”, precisa. Y en esa exploración ha estado en su país de origen, Nigeria, más de seis veces. “He visitado también China, Dubái, Cuba, Islandia, Puerto Rico y, recientemente, Colombia. Lo que he intentado es obtener una visión global de la vida, para aprender más de otras culturas y apropiarme de lo que quiero incorporar a mi propia cultura y compartirla, no solo por pasar vacaciones. Es un mundo muy grande, para qué estar estancado en un solo lugar”, detalla.

Una ciudad en la que ha sentido una conexión única. “Cuando pensé sobre África en Cartagena -continúa-, pude ver algo muy interesante. Descubrí que al conocer personas negras teníamos una conexión inmediata. No teníamos que hablar la misma lengua y estábamos en sintonía, ya fuera con las sonrisas o con la música. Eso me recuerda cómo son las cosas en África.Del mismo modo que cuando viajas a otros lugares y conoces personas afrodescendientes, se siente un ambiente familiar, como si estuviera en Nigeria de nuevo, en la villa de mis tíos y tías”, afirma y complementa: “Honestamente, ver cómo este video se hizo viral hizo que mi mente volara, porque desperté un día y revisé mi WhatsApp y encontré un mensaje de quien nos hospedó en Cartagena, decía: ‘Eres tú’, y me compartió el enlace con más de 2 millones de vistas. Yo pensaba que quien había grabado lo hacía para él, así que ver cómo ese pequeño acto causó un impacto tan grande muestra que la cultura africana se traduce y disfruta en todas partes sin importar lo apartados que estemos. Es una cultura hermosa”. (Lea también: James Guitard, el hombre detrás de los murales en Barrio Chino)

Un sentido social

Chinedu Nwokeafor ha buscado darle un sentido social a sus viajes por lo que en Cartagena, junto a sus amigos, aprovechó para donar útiles escolares. “Logramos ir a una escuela y conocimos a niños de primaria. Les entregamos libros de lectura, para colorear, lápices, marcadores, etc. Estar en Colombia era un honor, no era suficiente gastar dinero como turistas, era muy importante retribuir”, destaca el hombre, que en Estados Unidos es un activista por los derechos afro. “Ser un albino, negro, de una primera generación de africanos ha impactado mi vida de muchas maneras. Fue duro cuando era un niño porque las personas decían: ¡Oh!, tú luces blanco, pero tus padres son negros, seguro tu mamá debió ser infiel. Al principio lo veía como algo negativo y decía: Dios, ¿por qué tenía que ser diferente?, pero más adelante, para que ese reto fuera diferente, di un paso más allá, me convertí en un líder a mi manera. Fue muy difícil por las bromas, pero ni siquiera sabía si era merecedor de lo que significa ser un hombre negro en América. Y pienso que, a través de mi despertar espiritual, y a través de las cosas que me interesaban, como el trabajo voluntario, fui capaz de ver el orgullo que representa ser un hombre negro, que no es una sentencia de muerte ni algo por lo cual apenarse. Yo camino bajo todos los tonos de lo que me hace un individuo”, comenta aquella prueba de que los latidos de la madre África traspasan fronteras.