De manera inteligente, yo vo’ a hacerlo sin esfuerzo// se presenta ante esta gente el papá de hacer los versos// se presenta ante esta gente, el papá de hacer los versos// porque el pueblo me querei// hago el verso sin derroche, yo les juro que esta noche me vo’ a coronarme rey”.

El arte de componer surge para José Ignacio Ortega Salas naturalmente. Para él, armar décimas es algo tan espontáneo, sencillo y cotidiano “como tomar un vaso de agua”. Y hace versos de cualquier historia cotidiana: de su casa, del barrio La Estación de Arjona, de las calles que recorre empujando una carretilla o manejando una motocarro. Sin embargo, el arte tan prodigioso y fecundo que lleva en su sangre no es tan bien recompensado. No le da para vivir del todo. Mucho menos en estos tiempos, cuando los festivales de versos, piquerias y canciones, fiestas patronales, cumpleaños y demás, andan suspendidos. Pero él lo hace con todo el empeño del mundo. José es el rey de la piqueria que se ha ganado casi todos los festivales habidos y por haber en Colombia, solo le falta coronarse, algún día, espera que no muy lejano, rey en el Festival de la Leyenda Vallenata. Vive de vender yuca (aunque en su vida también ha vendido cualquier otro producto del campo) por las mañanas y de transportar pasajeros en una motocarro por las tardes, en las polvorosas y calientes calles de su pueblo. A veces sus tronos son esos, aquella carretilla y aquella motocarro, desde donde entona sus canciones. Tiene 48 años. “Nací el 8 de julio de 1973”, me dice.

¿Y de dónde le cayó eso de componer?, le pregunto. “Demostrando mi sombrío, se lo digo de a deberas// aquel talento de Ortega fue heredado de su tío, el talento de Ortega fue heredado de su tío// Por eso es que en el sombrío, lo digo con frases claras, este talento mío lo heredé de Pello Salas”, versea.

Y también responde: “Me fui inclinando por los versos por un hermano de mi mamá, Pedro Salas llamarse él, era decimero. Cuando aquí, en Arjona, comenzaron los festivales, comencé en eso. Tenía yo de 24 a 25 años”. Y el primer festival al que acudió, sin querer, fue preciso en su tierra. “Yo no iba a participar, era un encuentro de compositores y piqueria. Los compañeros ya me habían visto actuando en parrandas. Fui de espectador, pero cuando me di cuenta, enseguida me llamaron a la tarima, subí por primera vez”, detalla. Fue tanto su talento que, en aquella ocasión ocupó el tercer lugar y fue nombrado verseador revelación. Desde entonces sus participaciones en festivales y sus triunfos no paran. Comenzó una carrera que lo ha llevado por innumerables lugares de la geografía colombiana, a cantar en Turbaco, en Arenal, Malagana, Bayunca, Santa Rosa, Villanueva, Turbana, Turbana, El Carmen de Bolívar; en Córdoba, Sucre, Antioquia, Atlántico, Boyacá y muchos otros lugares. “En Valledupar, he estado en la semifinal cinco veces y en la final dos veces y no he podido ocupar ni primer, ni segundo, ni tercero, pero siempre estoy ahí, en la pelea. He ido 14 veces a Valledupar. En Cartagena, he ganado en festivales que hacen en El Socorro, San Fernando y en otros barrios”.

Recuerda que en Canalete, Córdoba, cuando solo asistía a acompañar a otro decimero, terminó participando y coronado como rey en un festival. “Fui a acompañar a Fredy Ávila, que es invidente. Pero cuando llegamos, faltaban concursantes, si no había ocho participantes no se hacía la piqueria, así que, bueno, también me inscribí; fuimos lo mejor que tuvo la primera ronda. Y me llamaron a la final. Yo fui a acompañar a Fredy, que era el que iba a ganar, y me he pegado yo un verseo en ese Canalete, que me cargaron y me gané el festival sin ser invitado, sin ir a concursar”, recuerda.

“Lo mismo que una vez también fui a la Universidad Santa Rosa de Lima de Montería, donde hacen un festival. Yo no alcancé a inscribirme en piqueria profesional, pero sí lo hice en aficionados porque había otros de más experiencia que yo en esa categoría. Me tocó pelear la final y gané. Esas son cosas que uno siempre las lleva pendiente. Como hay cosas también que cuando uno llega ya encuentra el festival amarrado, pero a medida que va pasando el festival uno lo va desamarrando, termina ganando uno. Esas son las moralejas que le deja a uno esto”, detalla.

“Cuando todo estaba normal -sin pandemia- casi todos los fines de semana había festival en algún lugar de Colombia. Y tuve una racha, cuando los pelaos míos estaban chiquitos, que yo iba a todo y ganaba (...) la música significa todo para mí”, dice.