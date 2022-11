La historia del hombre que vivió 18 años en un aeropuerto llegó a su final

Se puede reconocer a un nativo por su malicia para “hackear” al aeropuerto de su ciudad. No se trata de atacar las pantallas donde se visualizan los itinerarios de vuelos o de poner a pestañear las luces. No. Se refiere a aquellos trucos para tener una mejor experiencia en las centrales aéreas. (Lea: El terror que no sale en las guías turísticas de Cartagena)

Una parte importante de estos hacks, como le llaman en redes sociales, se relacionan con el cuidado del bolsillo. Eso por los altos precios que toca pagar para comer luego de mostrar cédula y pasaje de embarque a los vigilantes. Por ejemplo, en Cartagena, más de un local se abastece en la calle principal de Crespo o con un oriundo de Tuchín, pues con los costos del arriero y la mula se compran cinco tintos afuera del aeropuerto.

Se puede reconocer a un gran actor por sus estadísticas. Con más de una quincena de películas, dos premios Óscar, cinco Globos de Oro y dos Emmy, Tom Hanks es uno de los referentes del cine a nivel mundial. Pero, ¿qué tiene que ver el amigo de Wilson con aeropuertos? Un nombre: Mehran Karimi Nasseri.