Óscar es un señor de voz calmada, ojos verdes, trigueño, ha vivido de los muertos gran parte de sus días. Pero, como ha sucedido con muchas otras cosas en el mundo, la pandemia por el nuevo coronavirus cambió un poco su oficio. ¿Cómo fue rezarle a los muertos cuando no permitían grandes sepelios?

“Yo le dije: ‘Quiero que usted me enseñe al rezo’, duré ocho años aprendiendo con ella, que vivía en el barrio Turbaquito, pero aprendí muy bien. Ahora hago mis labores, seguí en mi arte, uno le lleva consuelo a los familiares de las personas que mueren”, añade.

“Yo, cuando estaba joven, trabajé en Cartagena, en la casa de Vicente Martínez Martelo, dos veces alcalde de Cartagena, haciendo labores de jardinería. Después don Viso murió y me regresé para Arjona. Vi a una señora rezando y yo quería que me enseñara esos rezos”, detalla.

¿A quién has ayudado a despedir últimamente?

Se están acabando los rezanderos en Arjona”, afirma Óscar Bechara Cardona, sumamente preocupado porque hoy no hay en el pueblo muchas personas que le recen a los muertos y mucho menos quienes quieran seguirle los pasos, esos que comenzó a andar hace tantos años y que han recorrido el cementerio municipal una y otra vez, entre lápida y lápida, tantas que ya podría considerarlo su casa.

¿Cómo ha cambiado su oficio con la pandemia?

- En la iglesia, las campanas no han sonado como antes. Solo hacen misas con máximo 50 personas y ya los muertos no entran al templo. Ahora les hacen un rezo afuera del cementerio y ya. A mí me contratan para hacer ese rezo. Me buscan más que a los otros rezanderos porque cobro menos... de algo hay que vivir.

¿Cómo hizo en el tiempo que no podía salir de su casa?

- No salí a ninguna parte, yo también vendía lotería, dejé de vender, pero ahora comencé de nuevo, en marzo. Gracias a Dios, contaba con mis tres comidas, tenemos la salud y estamos viviendo. Sí, fue difícil, pero, como le digo, gracias a Dios he vuelto a salir a las calles y a vender loterías y he seguido con los rezos.

¿Y, a su edad, no le daba miedo el coronavirus?

- Me cuido: cuando es un muerto por COVID, no lo rezo. Eso inmediatamente lo tiran en la tumba o enseguida lo creman. Pero yo no he dejado de rezar, aquí, al el cementerio, sí vengo todos los domingos y festivos a hacer todas mis labores. Y sé que vienen nuestras vacunas, esas vacunas son una bendición.

¿Qué otras cosas han cambiado con la pandemia?

- Pues que ya la gente no hace novenarios, como antes. Ahora solo hacen un rezo en el sepelio y, si acaso, otro a las nueve noches. Entonces solo me contratan para eso.

¿Cómo es eso de que se van a acabar los rezanderos?

-Bueno, yo le digo que algunos han fallecido. Somos pocos los que quedamos. Ahora solo quedamos la señora Elizabeth Mendivil, que es de la iglesia, un amigo que se llama Edwar y un muchacho que se llama Emiro, que está aprendiendo (...) Mucha gente se asusta con la muerte, pero nosotros llevamos el mensaje de que cuando morimos vamos a un lugar santo, donde no hay tristezas, no hay luto, sino alegrías eternas.

¿Le tiene miedo a la muerte?

- No, yo solo le pido a Dios que cuando vaya a llamar... que no me ponga a sufrir, sino que sea chan chan y ya.

¿Y qué tan creyente es?

- Soy muy católico, me gustan cuidas de los niños, de los ancianos, que los cuidemos para poder vivir con esta pandemia. Me gano $30.000 los domingos, por ser un hijo de Dios, por rezarle a las almas, eso me llena de orgullo y de fe.

***

Óscar afirma que seguirá dándole ánimos a los vivos ante las penas que dejan los muertos hasta que la vida se lo permita y, nuevamente, canta: “Hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir (...)”