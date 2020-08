“Yo no iba a ser músico, yo quería estudiar arquitectura”, narra.

La lucha en Bogotá

“Fue un placer volver a verte//Volver a hablarte// Y eso que juré no hacerlo más// Pero tú eres inevitable, eres mujer//Y yo// Triste un hombre que a ciegas va tras tu piel”, era aquel primer éxito, ‘Se siente bien’ (2009), que los catapultó a la fama y al éxito. Siguieron otros temas como ‘Fruta prohibida’. Vinieron reconocimientos y premios. Las giras internacionales. La canciones basadas en historias reales, hechas por ambos.

Para entonces, habían comenzado a producir una canción. “Nos la llevamos como en un cofre -afirma-, comenzamos a tocar puertas a todas las disqueras de Bogotá. Sony Music, Codiscos, y no les vendía la canción. Entonces llegamos a una disquera independiente, les gustó la canción, pero nos dijeron que esperáramos un año más, porque ya en ese año no tenían presupuesto”.

“Teníamos como un mes de estar tocando la puertas para que nos invitaran al programa ‘Muy Buenos Días’, con Jota Mario Valencia, estábamos esperando turno y nos programaron para un viernes. Entonces yo no podía viajar. Mi papá muere el domingo –antes- y yo paso una semana llorando con los ojos hinchados, no me pude despedir de mi papá. Tuve que quedarme toda esa semana en Bogotá. Fui a la entrevista pero no fui al entierro de mi papá. Son cosas duras, muy duras”.

Un cambio

El dueto Dragón y Caballero, uno de los más exitosos de Colombia, llegó a su fin en 2014 por temas administrativos y algunas diferencias entre sus integrantes, que los llevaron a no tocar más juntos.

- ¿Ha sido muy complicado el camino como solista?

- En Colombia sí, porque existe una resistencia por Dragón y Caballero, la gente los pide juntos. He durado tocando seis años en Perú, voy y vengo. En Ecuador también. Este año teníamos pensado ir a Paraguay, Chile. Entre las ciudades que más me han apoyado están Barranquilla, Montería y Sincelejo, me han apoyado desde que comencé como solista.

Donny, quien ha sacado varias canciones como solista, como ‘A punta de besos’, ‘Te besé’, me cuenta que ahora mismo está haciendo producciones con amigos de Bogotá, de Barranquilla y otras ciudades. Que él mismo produce los videos de sus canciones, que estos momentos de cuarentena los ha aprovechado para hacer conciertos virtuales pero también para alimentar su salud y su espíritu. Y me habla de otro proceso que ha llevado.

“Yo tengo un problema, del que en este momento me estoy rehabilitando, que es el alcohol. Comencé un proyecto en Instagram que se llama Mr Briago, ese es un personaje que me inventé como el alter ego de Donny Caballero (...) para que muchas cosas positivas se den, yo tengo que cambiar al alter ego de Mr Briago, porque Mr Briago es un man al que le gusta la rumba, coger una botella y otra, y otra, yo tengo que cambiar todo. Es como una rehabilitación lúdica”, comenta y afirma que desea tratar de ayudar a mucha gente que quiere rehabilitarse, “porque sí se puede”, dice.

“¿Sabes qué es lo que más me gusta?, es que la gente, cuando me ve con el semblante como el que tengo ahora, que no estoy tomando, sino que estoy comiendo sano, cuidándome, se siente orgullosa, después de que mi hijo esté orgullo de mí, eso lo vale, lo vale el cambio”, añade.

¿Con qué sueñas ahora?

- Quiero estudiar con más profundidad mi carrera. Creo que todavía tengo unos diez años para darle a la música y retirarme siendo entrenador de artistas, capacitar a artistas nuevos para que lleguen a una disquera, con un mánager, que no les metan los dedos en la boca. Mi mamá fue docente, posiblemente puedo tener esa vocación de ser un maestro de música, pero no enseñarte a tocar, más bien para enseñarte el negocio de la música.

Quiero hacer una especie de micro-cápsulas para Instagram que hablen un poco de eso de la música. Hace poco hice un conversatorio virtual que se llamó: ‘No tengo mánager y estoy listo para esa conversación’, para instruir a artistas que apenas están empezando, porque la industria de la música, cuando apenas estás empezando, es un callejón oscuro y es bueno empezarlo con una lamparita.