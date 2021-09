Vino de San Antero, Córdoba, y desde el 15 de marzo de 1982 empezó a trabajar en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, como celador, inicialmente, guardián de puertas y ventanas, y luego, auxiliar de bodegas y encargado de los montajes de las exposiciones de arte. Logró ese trabajo después de pagar el servicio militar.

Allí conoció de cerca a Alejandro Obregón y a Enrique Grau, los dos grandes de la plástica local, que eran mitos vivientes. Montó una de las últimas exposiciones de Alejandro Obregón, la serie de ‘Desastre en la ciénaga’, 25 acrílicos sobre lienzo en mediano y pequeño formato. (Le puede interesar: Enrique Grau, un retrato a mano alzada)

Lázaro Dix Rodríguez era diligente con lo que tenía que hacer a la hora de lidiar con los artistas y caminar sobre las cascaritas frágiles de los egos artísticos y los temperamentos humanos de los pintores. Llevaba siempre un metro metálico para equilibrar los espacios y un lápiz con que apuntaba lo que debía hacer. Con ese mismo temple participó, junto al curador Eduardo Hernández, en innumerables exposiciones de artistas que ahora son memoria del arte regional y nacional: Darío Morales, uno de ellos, y sus amigos que le sobreviven de una generación que en la ruinas de su Escuela de Bellas Artes fue capaz de emprender altos vuelos, muchas veces a la inversa a los prejuicios amurallados de una ciudad que veía con malicia y desconfianza a sus artistas. Lázaro asumió su misión con tanto empeño, sabía que lo suyo era ser guardián de un patrimonio de más de quinientas obras de arte atesoradas en más de medio siglo, y era celoso de los tiempos laborales hasta el punto que no dejó entrar, en cumplimiento de su deber, a un fotógrafo que venía a hacerle la memoria a un artista italiano y llegó después de mediodía. El fotógrafo, que venía de parte del ministerio de Cultura, se quejó ante las directivas del museo y a Lázaro lo suspendieron tres días, la única vez que fue reprendido por la directora.

Por aquellos días, al celador del Museo del Oro le pasó lo mismo, con la diferencia de que el que tocaba insistentemente la puerta después del mediodía era el presidente de Colombia en cuerpo presente, vestido de guayabera como un turista más. Y el celador dijo no a sabiendas que ese señor colorado se le parecía a alguien que salía en los periódicos y en las pantallas del televisor. El presidente no se molestó, por el contrario, le dijo que cumplía su deber de no dejar entrar a nadie en horas no laborales.